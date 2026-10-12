Порядок на улицах, безопасность на саммитах: итоги службы подвели в Нацгвардии

Служу отечеству!
Дана Аменова
корреспондент

В Главном командовании Нацгвардии МВД РК состоялся Военный совет, на котором рассмотрели результаты служебно-боевой деятельности войск за девять месяцев 2026 года и определили приоритетные задачи на предстоящий период,  сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Заседание прошло под председательством vинистра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова и заместителя министра внутренних дел — Главнокомандующего Нацгвардией генерал-лейтенанта Ансагана Балтабекова.

В работе Военного совета приняли участие командующие региональными командованиями, начальник Академии Национальной гвардии, руководители главных управлений, управлений, центров, самостоятельных подразделений и служб. В режиме видеоконференцсвязи к заседанию присоединились офицеры командного состава региональных командований и воинских частей.
В ходе заседания были заслушаны доклады о состоянии служебно-боевой деятельности, рассмотрены актуальные вопросы обеспечения правопорядка, организации боевой подготовки, а также укомплектования воинских частей.

За девять месяцев текущего года военнослужащие Национальной гвардии выполнили более 2,3 тысячи задач по охране общественного порядка. В ходе несения патрульно-постовой службы задержано и доставлено в органы внутренних дел свыше 13 тысяч правонарушителей, из которых 300 человек были задержан по подозрению в совершении преступлений.

Подразделения Нацгвардии также обеспечили безопасность пяти международных политических мероприятий и восемнадцати визитов глав иностранных государств и официальных делегаций, подтвердив высокий уровень готовности к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности.


Значительные результаты достигнуты и в других направлениях деятельности. Военнослужащими предотвращено 64 попытки переброса запрещённых предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы. Подразделениями конвоирования за отчетный период перевезено более 55 тысяч осуждённых и лиц, содержащихся под стражей.

Продолжается строительство военных городков (Алматы, Туркестан, Жезказган), казарм (Уральск, Кызылорда, Атырау), зданий и сооружений (Академия НГ), заключены договора на капитальный ремонт 7 объектов.


Подводя итоги заседания, министр внутренних дел дал ряд конкретных поручений, направленных на дальнейшее совершенствование служебно-боевой деятельности. В числе приоритетных задач определены повышение эффективности воспитательной и профилактической работы, содействие успешной адаптации молодого пополнения, обеспечение безопасности личного состава, укрепление воинской дисциплины и служебного порядка, а также дальнейшее развитие материально-технической базы воинских частей.

По итогам заседания Военного совета принято соответствующее постановление, которое направлено в региональные командования и воинские части для руководства и исполнения.

#МВД #Нацгвардия #порядок #саммиты

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