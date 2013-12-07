Общество
Порядок в каждом деле

52И это мне особенно близко и понятно, потому что безответственность, к примеру, на моем рабочем месте может обернуться трагедией. 27 пунктов только основных обязанностей в моей должностной инструкции. Прак­тически я отвечаю за все, чем живет мой участок. Бывает, по участку движутся 20–30 поездов одновременно. И я не имею права хоть на минуту «потерять» даже один из них.

Когда человек ощущает свою ответственность, он способен на многое. Потому что становится сильным.

Федор ЛЫСЕНКО, поездной диспетчер, Тараз

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