Порядок в каждом деле

И это мне особенно близко и понятно, потому что безответственность, к примеру, на моем рабочем месте может обернуться трагедией. 27 пунктов только основных обязанностей в моей должностной инструкции. Прак­тически я отвечаю за все, чем живет мой участок. Бывает, по участку движутся 20–30 поездов одновременно. И я не имею права хоть на минуту «потерять» даже один из них.

Когда человек ощущает свою ответственность, он способен на многое. Потому что становится сильным.

Федор ЛЫСЕНКО, поездной диспетчер, Тараз