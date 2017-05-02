​Посадили деревья

Депутаты высадили более 300 саженцев сосны, ивы, липы и тополя, а также кусты рябины, бузины, аронии, сирени и другие. В разгар субботника к парламентариям присоединился аким Астаны Асет Исекешев.

Председатель Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сергей Плотников назвал проведение субботников доброй традицией, объединяющей жителей столицы и всех казахстанцев.

– Депутаты, как и все горожане, вносят свой вклад в озеленение, чтобы наша столица стала еще краше, – сказал сенатор.

Мажилисмен Майра Айсина сравнила субботник с тимбилдингом, когда коллектив сплачивается в выполнении общей задачи.

– Сегодня мы с коллегами приехали сюда с удовольствием. Прак­тически вся эта улица была засажена госслужащими, в том числе Парламента. Мне нравится, что у нас зеленый город и мы имеем к этому отношение, – сказала она.

В субботнике участвовали парламентарии от всех депутатских объединений, представленных в Парламенте, а также депутаты от Ассамблеи народа Казахстана. Вместе с депутатским корпусом активно поработали и сотрудники Парламента.