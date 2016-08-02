​Поселилась русалка на суше

751
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Речной вокзал областного центра пополнился еще одним украшением. К уже установленным изваяниям водопроводчика (как в Омске), скамейке влюбленных под «золотым деревом» и мемориальной табличке о посещении Павлодара Николаем Рерихом добавилась «Русалка» – самая известная в силу многострадальности скульптура города.

Несколько лет назад неизвестные художники и меценаты установили необычную скульптуру у кромки воды городского пляжа. И сразу же к ней потянулись горожане, чтобы вблизи посмотреть на диковину, потрогать ее и сфотографироваться. В итоге «Русалка» из фиброкартона лишилась пальцев рук и части хвоста.

Спонсоры восстановили «Русалку» и установили ее в стороне от пляжа, рядом со спасательной станцией на бетонной площадке, выдвинутой в реку. Простояла скульптура недолго: кто-то, сорвав с постамента, сбросил ее в воду. Но «Русалка» – житель водной стихии – не утонула, течением ее прибило к пляжу...

В прошлом году «Русалка» опять вернулась на бетонную площадку. Среди рыбаков даже прошел слух, что возле нее рыба, привлеченная красотой девушки с хвостом, клюет лучше. Однако зимой варвары разбили скульптуру на части и сбросили на лед.

И вот «Русалка» вновь возродилась. Теперь ее постоянный приют – площадь речного вокзала – находится под видеонаблюдением. Неподалеку также предполагается возвести памятник добытчикам соли – тем труженикам, которые несколько веков назад на берегу Иртыша складировали соль, добываемую в степных озерах, и тем самым дали начало Павлодару.

