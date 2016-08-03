Статьи
Поселилась русалка на суше
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Речной вокзал областного центра пополнился еще одним украшением. К уже установленным изваяниям водопроводчика (как в Омске), скамейке влюбленных под «золотым деревом» и мемориальной табличке о посещении Павлодара Николаем Рерихом добавилась «Русалка» – самая известная в силу многострадальности скульптура города.
Несколько лет назад неизвестные художники и меценаты установили необычную скульптуру у кромки воды городского пляжа. И сразу же к ней потянулись горожане, чтобы вблизи посмотреть на диковину, потрогать ее и сфотографироваться. В итоге «Русалка» из фиброкартона лишилась пальцев рук и части хвоста.

57a153063cd511470190342.jpeg

Спонсоры восстановили «Русалку» и установили ее в стороне от пляжа, рядом со спасательной станцией на бетонной площадке, выдвинутой в реку. Простояла скульптура недолго: кто-то, сорвав с постамента, сбросил ее в воду. Но «Русалка» – житель водной стихии – не утонула, течением ее прибило к пляжу...
В прошлом году «Русалка» опять вернулась на бетонную площадку. Среди рыбаков даже прошел слух, что возле нее рыба, привлеченная красотой девушки с хвостом, клюет лучше. Однако зимой варвары разбили скульптуру на части и сбросили на лед.

И вот «Русалка» вновь возродилась. Теперь ее постоянный приют – площадь речного вокзала – находится под видеонаблюдением. Неподалеку также предполагается возвести памятник добытчикам соли – тем труженикам, которые несколько веков назад на берегу Иртыша складировали соль, добываемую в степных озерах, и тем самым дали начало Павлодару.

Популярное

Все
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
ВОЗ: Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией международного значения
Казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно выиграл четвертый бой в UFC
Найдено тело пропавшего на озере Шалкар мальчика
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня
Новая стратегия независимого Казахстана
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Умер певец Пьер Нарцисс
Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"

Читайте также

Статьи
Ни шагу назад!
Статьи
Играет Катя на домбре
Статьи
Прозвали Комбинашкой
Статьи
Акцизы повышены

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]