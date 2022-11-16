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Поселок происшествий

Андрей Кратенко

Одно за другим серьезные ДТП произошли в Рабочем поселке на окраине Петропавловска.

Сначала легковушка влетела в остановочный павильон, искалечив троих детей и женщину, а потом почти на том же месте столкнулись две машины – Мercedes и Mitsubishi.

По данным пресс-службы ДП СКО, ­водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, где стояли люди, ожидавшие автобус. В результате пострадали жительница города и трое несовершеннолетних детей. Все четверо госпитализированы. Наезд совершил трезвый водитель автомашины ВАЗ.

«Пострадали три ребенка: двое из них – семи лет, третий – 12. Все с различными травмами доставлены в детскую областную больницу скорой помощи, – сообщил врач-травматолог Чингиз ­Нургалиев. – Двое детей-близнецов подняты в реанимацию с тупой травмой живота и ушибом передней брюшной стенки. Третий ребенок госпитализирован с политравмой, открытым переломом правого бедра, рваной раной бедра, черепно-мозговой травмой. Этому ребенку сделано соединение костей бедра с ­помощью металлоконструкции. Операция длилась около двух часов, мальчик в реанимации, состояние стабильно тяжелое, он в сознании, дышит самостоятельно, динамика положительная».

Что касается близнецов, то, как сообщил травматолог, их уже перевели в отделение хирургии. Состояние одного – средней тяжести, второго – тяжелое, но стабильное. Горожанка с множественными переломами голени находится в травматологии.

После второго ДТП в медицинское учреж­дение доставлены 20-летний водитель автомашины Мercedes и его 21-летний пассажир. После оказания медицинской помощи они отпущены домой. Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвыми.

По информации управления местной полицейской службы, с 1 ноября на дорогах региона зарегистрировано 17 ДТП, в которых уже пострадали 30 человек.

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