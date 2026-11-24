Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Итоги Года цифровизации и искусственного интеллекта представил министр цифрового развития Жаслан Мадиев, передает Kazpravda.kz

По словам министра, работа велась по трем направлениям: совершенствование законодательства, развитие инфраструктуры и человеческого капитала.

В правовой блок вошли нормы о цифровых правах граждан в Конституции РК, принятие Цифрового кодекса, законов об искусственном интеллекте и кибербезопасности, обновление законодательства о телекоммуникациях и дата-центрах, а также утверждение общенациональной стратегии Digital Kazakhstan.

В инфраструктурной части запущены суперкомпьютерные мощности, расширена Долина ЦОД, реализована прокладка Транскаспийской ВОЛС и доведение оптоволокна до более чем 3 тыс. сел. В сфере госуслуг, более 90% которых уже переведены в онлайн-формат, продолжилась оцифровка скрытых сервисов и трансформация ЦОНов в цифровые офисы населения – в стране уже работают 9 AI-ЦОНов.

«Мы видим постепенное снижение посещений ЦОНов: если в 2025 году было около 15 млн граждан в год, то в этом году в аналогичном периоде видим снижение на 35-40%. Снижение будет продолжаться», — сказал Жаслан Мадиев.

В глобальном рейтинге развития электронного правительства Казахстан занял 16-е место среди 194 стран. В рамках третьего блока – развитие человеческого капитала – запущена основная часть образовательных инициатив по обучению цифровым навыкам, включая программы для госслужащих.