Посещение образовательных ресурсов станет бесплатными на время ЧП в Казахстане

Посещение казахстанских образовательных ресурсов станет бесплатными на время действия режима ЧП в стране. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Теперь посещение интернет-ресурсов в образовательных целях будет бесплатным для всех пользователей: детей, школьников, студентов. Это касается как мобильного, так и домашнего интернета. Соответствующий меморандум был подписан. Мегабайты списываться не будут именно при посещении этих образовательных сайтов. Также достигнута договоренность с рядом компаний, среди которых Bilim Media Group, Kundelik, Daryn Online. У некоторых были платные приложения, у кого-то – системы, у других – цифровые ресурсы. Сейчас все эти организации предоставили полный бесплатный доступ к своему контенту на данный период", – сказал Аймагамбетов.
Также министр отметил, что порядка 5 миллионов обучающихся и педагогов будут нуждаться в технической и методологической поддержке.
"Поэтому на уровне каждой школы, колледжа, вуза, отдела образования, управления образования, а также Министерства образования открыты call-центры, через которые будет оказываться такая помощь. Сейчас мы получили короткий номер 1450. В настоящее время занимаемся организацией этой работы", – дополнил министр.