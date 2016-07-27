Посетитель ресторана случайно заплатил за ужин £1 млн

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Фото с сайта rondevu.co.il
В Великобритании во время оплаты ужина из трех блюд владелец банковской карточки нечаянно допустил ошибку при оплате. Ошибка в несколько нажатий клавиш обошлась посетителю кафе в £1 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на russian.rt.com.

Как сообщается, случай произошел в ресторане индийской кухни в городе Инверури в Шотландии. Мужчина, пришедший поужинать с двумя своими друзьями, решил оплатить счет в £100 карточкой. После первой неудачной попытки ввода пин-кода оплата счета не прошла. Владелец позвонил в банк для получения кода подтверждения. После совершения оплаты чек показал сумму перевода: £1,00608204 млн.

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Фото с сайта russian.rt.com

"Минут через 10 я забрал у него терминал, взглянул на него и сказал "О, боже мой, что произошло… Что ты сделал, мой друг". Я посмотрел на чек, затем он присмотрелся к нему и сказал просто: "О, боже.." – цитирует The Evening Express слова хозяина ресторана Абдула Вахида.

Владельцу карточки пришлось срочно звонить в банк для отмены платежа.

По словам хозяина ресторана, этот ужин мог стать для него самым прибыльным за более чем 30 лет работы в этом бизнесе.

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