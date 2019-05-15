Посетителей ТРЦ в Костанае эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

Общество
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Фото из открытых источников
На телефон Северного отдела полиции УП Костаная позвонил неизвестный и сообщил, что в ТРЦ "Костанай-Плаза" заложено взрывное устройство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, службы пожаротушения, спасатели и врачи бригады скорой помощи. Сотрудниками полиции оцеплен район места происшествия, было ограничено движение автомашин и проведена эвакуация порядка 300 граждан, находившихся в ТРЦ. Осуществлен осмотр здания и прилегающей территории. По результатам осмотра взрывного устройства не обнаружено", - проинформировали в ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В пресс-службе отметили, что на раскрытие таких преступлений и установление террористов задействуются значительные силы и все экстренные службы города.

"В 2018 году зарегистрировано три таких факта", - добавили в полиции.

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