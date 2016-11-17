​ПоСЕТИтели

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Олег Таран

Мы поехали в это заведение и узнали интересную новость: означенную вещь действительно можно купить за американский полтинник, только для этого нам нужен сущий пустяк – привести еще пятерых фанатов дешевых телевизоров и чтобы каждый раскошелился на озвученную сумму. Получается, что один становится счастливее за счет других пятерых близких или знакомых людей, а контора – вообще ничего не теряет, даже получает сверху 20% прибыли. И если опустить вопросы: «А смогут ли получить свои телевизоры эти пятеро?» и «Сможете ли вы им пос­ле этого смотреть в глаза?» – все вроде бы в рамках правил.

Так или примерно так работают и другие похожие сетевые заведения, смысл которых – совершать подобные операции чужими руками. При этом они формируют целые сообщества и пытаются выработать определенный корпоративно-командный дух. Ничего, что рядовые члены находятся слишком далеко от «кормушки», зато они являются частью «единого большого целого».

Это важно для людей, которые испытывают определенные проб­лемы в коммуникации или ищут возможность повысить свою самооценку. Руководители подобных сетей – настоящие психологи, и они ищут свой контингент именно среди людей с подобными проблемами. И в какой-то мере они дают таким людям то, что те ищут и хотят получить. Разумеется, небескорыстно. Но, в конце концов, никто их в такие структуры силком не тянет. Им предлагают – те соглашаются. Да и действуют некоторые такие сети в рамках правового поля, как ни каламбурно это звучит.

И казалось бы, все чинно и благородно, как говорил герой известной комедии, если бы не одно НО…

…По какой-то непонятной причине эти всевозможные сетевые распространители и дельцы появляются и жируют не тогда, когда наблюдается определенная экономичес­кая стабильность и люди держатся за свои рабочие места, а именно в те моменты, когда случаются кризисы. Тогда кто-то пытается найти работу получше, кто-то удачнее вложить средства, кто-то найти товарищей и единомышленников, чтобы вместе переживать трудные времена. И вот всех этих людей начинают «окучивать» и «околпачивать» деятели, предлагающие им и «приличный заработок», и «прекрасный коллектив», и «достойное дело» взамен на их время, участие и честно заработанные средства. Не слишком ли дорогая плата, уважаемые? Я обращаюсь к потенциальным жертвам таких «сетевиков», которые отчего-то никак не могут понять, что если появляются такие схемы, значит это кому-нибудь нужно…

Только вот вряд ли это делается для повышения благосостояния барахтающейся в «сети» «мелкой рыбешки».

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