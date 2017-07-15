Посетительница музея в Лос-Анджелесе нечаянно разбила экспонаты стоимостью более $200 тысяч

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Посетительница галереи 14th Factory в Лос-Анджелесе задолжала владельцам огромную сумму, после того как случайно опрокинула одну из стоек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на life.ru.

По данным музея, упавшая в результате неудачного селфи тумба повредила сразу три произведения искусства общей стоимостью более $200 тысяч.

Весь инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения. На ролике видно, как девушка села на корточки напротив экспонатов, размещенных на пьедесталах. В один момент любительница селфи потеряла равновесие и сбила стойку, которая, в свою очередь, создала эффект домино. В итоге на полу оказалось более десятка тумб и экспонатов, которые на них стояли.

Издание отмечает, что в тот момент в галерее проходила выставка под названием Hypercaine, где организаторы представили серию драгоценных корон.

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