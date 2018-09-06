Посетителя колонии задержали за дачу взятки сотруднику

В ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев сообщил о задержании подозреваемого в даче взятки сотруднику колонии, передает Kazpravda.kz.
"Сотрудниками Управления собственной безопасности ДВД Павлодарской области и антикоррупционной службы на КПП исправительного учреждения после дачи взятки сотруднику учреждения за пронос без досмотра передачи осужденным задержан посетитель. Проводится досудебное расследование по ст.367 ч. УК РК "Дача взятки", – сообщил Садубаев.
При этом он отметил, что в соответствии законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу с наказанием в виде лишения свободы.
"Сотрудниками Управления собственной безопасности ДВД Павлодарской области и антикоррупционной службы на КПП исправительного учреждения после дачи взятки сотруднику учреждения за пронос без досмотра передачи осужденным задержан посетитель. Проводится досудебное расследование по ст.367 ч. УК РК "Дача взятки", – сообщил Садубаев.
При этом он отметил, что в соответствии законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу с наказанием в виде лишения свободы.