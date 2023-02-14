Посевная боль. Как удержать снег на полях, чтобы получить богатый урожай?

Общество
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Андрей Кратенко

Задержать как можно больше снега на полях – такую задачу сегодня изо всех сил пытаются решить фермеры Северного Казахстана.

Головная боль крестьян состоит в том, что осенью было мало дождей, а зимой выпало не очень много снега, поэтому в почве накопилось недостаточно влаги, чтобы надеяться на дружные всходы и богатый урожай. И сегодня хлеборобы активно проводят работы по снегозадержанию.

– Снегозадержание проведено на площади два миллио­на гектаров, а надо достичь цифры в три миллиона, – сообщил начальник управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО Мейрам Мендыбаев.

Восполнить дефицит влаги помогло бы орошение, но оно сейчас находится в упадке. Было время, когда в Северо-Казах­станской области действовал крупный мелиоративный канал (его протяженность составляла 61 километр). Он начинался от Сергеевского водохранилища и орошал территории четырех районов. Принято решение реконструи­ровать объект, и уже на этот год запланированы восстановительные работы.

Вырастить богатый урожай помогут также минеральные удобрения.

– Внесено будет порядка 200 тысяч тонн минеральных удобрений, – отметил Мейрам Мендыбаев. – Техника подготовлена на 95%, выделено удешевленное дизельное топливо – 73,6 тысячи тонн. Засыпано 488,5 тысячи тонн семян, из них 133 тысячи тонн прошли анализ. Всего аграрии региона засеют 4,4 миллиона гектаров, в том числе три миллиона – зерновыми и зернобобовыми культурами, один миллион – масличными. На четыре тысячи гектаров увеличится площадь посевов гречихи. Посевы картофеля займут 34 тысячи.

Между тем в Научно-производственном Центре зернового хозяйства им. А. И. Бараева создали новый сорт яровой мягкой пшеницы, который рекомендовали возделывать в условиях Северного Казахстана. Он устойчив к бурой ржавчине, полеганию и засухе. Его назвали «Таймас» и включили в государственный реестр селекционных достижений Казахстана.

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