Посевная страда на востоке

Благоволит земледельцам не только погода. Этой весной на поля вышли 50 широкозахватных посевных комплексов, 30 агрегатов прямого сева и другая современная техника. Для сравнения: один такой посевной комплекс способен засеять в течение суток 200 га.

По информации управления сельского хозяйства ВКО, в соответствии с разработанным этим ведомством Комплексным планом на 2014–2017 годы сельскохозяйственная техника ежегодно будет обновляться на 10%. В денежном выражении это порядка 6,5–7,5 млрд. тенге в год.

Общая площадь сельскохозяйственных культур под будущий урожай с учетом освоения залежных земель составит 1 млн. 346 тыс. га, что на 51 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом. Что касается структуры посевов, на востоке страны стараются не изменять основной продовольственной культуре – пшенице. Хотя прошлой осенью на рынке за нее давали малую цену – не более 25 тенге за килограмм. Тем не менее ближе к весне ситуация изменилась. Остатки крестьяне продавали уже по 40 и более тенге.

В целях диверсификации посевов сельскохозяйственных культур площади зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом возрастут на 31,8 тыс. га. Посевы подсолнечника уменьшатся на 14,3 тыс. га, а кормовых культур, напротив, увеличатся на 32,5 тыс. га. Поскольку развитие животноводства немыслимо без собственной кормовой базы, которая в ВКО поэтапно укрепляется.

Посевы фуражного ячменя, к примеру, на востоке планируют довести до 113 тыс. га. Кукуруза и подсолнечник на силос также возрастут с 15 до 20 тыс. га. Площади под другие кормовые культуры достигнут 20 тыс. га.

Вместе с тем земледельцы четко осознают необходимость заниматься новыми рентабельными культурами. Посевы рапса в нынешнем году достигнут 10 тыс. га, ровно на половине от этой площади разместится соя. Сафлор, рыжик, горчица и другие культуры займут соответственно 5,5 тыс. га.

В последние годы земледельцы востока почувствовали несомненный эффект гибридов в качестве семян, успешнее используют современные гербициды. Семена зерновых культур 1 и 2 класса в нынешнюю посевную кампанию составляют 82%.

Руководитель областного управления сельского хозяйства Дюсумбай Селиханов считает, что местные гибриды не уступают западной селекции. По его словам, «чужое, оно и есть чужое», поскольку эффективно только на хороших землях, а таковых в ВКО не так уж и много. Да и цены, соответственно, кусаются.

Всего заготовлено 108 тыс. тонн семян. А субсидий в текущем году для поддержки отрасли растениеводства выделяется 4,8 млрд. тенге, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. В том числе на удешевление стоимости минеральных удобрений – 550 млн. тенге, гербицидов – 400 млн. тенге.

– Для выполнения намеченного объема весенне-полевых работ, – рассказывает начальник отдела земледелия, новых технологий и механизации областного управления сельского хозяйства Сергей Бутаков, – на регион выделено 25 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива по цене 98 312 тенге за тонну, поставляемого Павлодарским ПХЗ. На сегодня крестьяне внесли плату за 16,7 тысячи тонн, вывезли 13 500 тонн.

Под новый урожай хозяйства региона заявили почти 12 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Нынче в качестве государственной поддержки растениеводства Восточно-Казахстанской области выделено 4,8 млрд. тенге, в том числе на приобретение семян – 443,8 млн. тенге.

Программу весенне-летнего финансирования путем закупа зерна пшеницы и ячменя урожая 2014 года на общую сумму 490 млн. тенге предлагает крестьянам областное представительство АО «НК «Продкорпорация». Данным резервом уже воспользовались хозяйства Уланского, Зыряновского, Шемонаихинского, Жарминского и других районов. С овощеводами проводит работу областной стабилизационный фонд.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область