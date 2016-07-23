Как сообщила пресс-служба регулятора, с начала акции по легализации и до внесения изменений в закон об амнистии (до 29 ноября 2015 года) субъектами легализации открыт 181 счет. За этот период было внесено около 84 млрд тенге. После введения в действие поправок, упрощающих условия, легализовано 1,1 трлн тенге, или 93% всех денег, отмечают в пресс-службе НБ РК.

Лидируют по-прежнему Алматы и Астана, на долю которых приходится 92% от общей суммы легализуемых денег по республике. В акции принимают участие 31 банк и Национальный оператор почты.