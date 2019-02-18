​Пошли в народ

Подворный обход проводят сот­рудники областного департамента по ЧС, пытаясь донести до населения риски несоблюдения Правил пожарной безопасности.

С людьми ведут разъяснительные беседы. Инспекторы государственного пожарного контроля, волонтеры, НПО – многие задействованы в этом процессе. С согласия домо­владельцев идет осмотр состоя­ния систем отоп­ления, проводятся инст­руктажи и раздаются памятки. За 2 дня в области проведено более 7 тыс. подворных обходов, организовано 6 сходов, выявлено и взято на учет 188 времянок и 664 многодетные семьи.

Дополнительно департаментом проработан вопрос по приобретению 5 дымовых пожарных извещателей с GSM-сигнализацией, их планируется установить в домах социально уязвимых слоев населения. Всего в отопительный период 2018/19 года установлено 170 датчиков определения угарного газа и 5 датчиков дыма, планируется установить еще 90 датчиков угарного газа за счет средств местных исполнительных органов. С 18 февраля ежедневно по согласованию с руководством Кокшетауского технического института КЧС МВД РК для проведения обходов будут привлечены 100 курсантов.