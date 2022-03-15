В Усть-Каменогорске на фоне ажиотажного спроса началось подорожание продуктов.

Граждане сметают с прилавков сахар, муку, крупы, подсолнечное масло. Дошло до анекдота: в супермаркете продавцы отбили у покупателей тележку с расфасованным сахаром. Так и заявили: «Нам тоже нужно!»

В магазине при Усть-Каменогорском маслозаводе грузчики не успевают подавать со склада 5-литровые емкости с растительным маслом – их расхватывают по две-три в руки. «Масла много, – громко объявляет продавец. – Цена расти не будет». «Мы вам не верим», – отвечают в очереди.

В одночасье поднял цены на всю «линейку» своей продукции крупнейший в городе молокозавод – на 5–6%. Литровый пакет молока жирностью 2,5%, стоивший прежде 340 тенге, «подрос» до 370 тенге, 400-граммовая пачка творога, стоившая 700 тенге, стала продаваться по 740 тенге.

Подорожала мука: килограмм первого сорта, стоивший раньше в рознице 130 тенге, сейчас продают по 180 тенге. Десяток яиц еще в феврале можно было купить на рынке по 300 тенге, в марте же минимальная цена составила 390 тенге.

Уже упоминавшиеся пяти­литровки растительного масла «разогрелись» с 4,1–4,2 тыс. до 5,5 тыс. тенге. Ситуация с сахаром вообще побила «рекорд»: если на оптовых складах «песок» отпус­кали по 330–340 тенге за кило, то 12 марта оптовая цена разом взлетела до 500 тенге. В рознице, соответственно, стоимость поднялась до 600 тенге. Но и по такой цене не найти.

А еще подорожали чай, кофе, кондитерские сладости…

Как пояснил усть-каменогорский предприниматель Владимир Бердник, когда в январе-феврале в акиматах взялись мониторить цены в небольших магазинах, там сразу сказали: не тех контролируете.

– Львиная доля владельцев магазинов у дома – это люди, которые осознают свою социальную ответственность, – отметил владелец небольшой торговой точки. – В основном все соблюдают торговую надбавку в 15%. Контролировать надо не нас, а оптовые склады. Вот увидите, недели через три-четыре нам скажут, что был искусственно создан рост.

По словам предпринимателя, от ажиотажа и подорожания продуктов первой необходимости страдают как простые покупатели, так и малый бизнес. Оптовые цены на сахар, крупы, муку, которые пошли, что называется, вприпрыжку, «съедают» прибыль небольших торговых точек.

– В феврале стало понятно, что нарушена привычная логистика поставок товаров, – высказал мнение руководитель ИП. – Правительству надо было действовать на опережение, перестраивать маршруты, договариваться с другими странами. Вместо этого мы имеем то, что имеем.