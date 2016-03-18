И темы во всех «девчачьих» компаниях, в общем-то, одинаковые. В любом возрасте. Что надеть, что поесть, как накормить, как все успеть. В ходу тема отцов – детей, ну и само собой: «Любит – не любит?» Остальное – ответвления. И музыка – фоном. Хорошо сидим!

И не надо думать, что «девчонка» – значит, глупая и легкомысленная. Просто это одна из граней той, которая умеет быть женщиной. Хоть в тринадцать, хоть в сорок, хоть в семьдесят. Она знает, что такое держать осанку, сохранять лицо, покорять, уступать. Воспитывать. Бороться. Коней тормозить, избы тушить. Прощать. Понимать. Утешать. Терпеть. Любить. Да еще столько всего, что перечислять устанешь.

Побудешь немного «девчонкой», а потом снова становишься дочкой, мамой, сестрой, бабушкой, женой, коллегой… Мало ли ипостасей? Такая жизнь. В наши дни мало кого удивляет женщина – управляющий, директор, руководитель фирмы... Однако и забота о детях, о благополучии семейного очага по-прежнему ложится преимущественно на ее плечи. А ее стрессоустойчивости может позавидовать и мужчина.

Кстати, не все из них склонны восхищаться женскими достоинствами. Муж моей подруги убежден, что большинство нынешних женщин – капризные, избалованные существа, мало умеющие, поглощенные корыстью и самолюбованием, отягощенным высокомерным отношением к мужчинам.

– Это как раз вы, мужчины, избалованы женским вниманием, микроволновками, стиральными машинами, пылесосами – роботами и потому к семейным узам не расположены, – взвилась подруга, – и если уж женитесь, то тут же взваливаете на благоверную весь быт, да еще хотите, чтобы она не только щи варила, но и на них зарабатывала. Поэтому современной молодой женщине завести семью очень сложно. Да, мужчин меньше! А сколько среди них лентяев и тунеядцев?

Показательно, что о роли женщины в современном обществе не могут договориться и эксперты. Одни считают, что нынешние условия очередного экономического кризиса неизбежно спровоцируют взлет женского лидерства. Мол, пока мужская половина печалится о трудностях жизни, на амбразуру бросаются дамы, почти инстинктивно стремящиеся во что бы то ни стало обеспечить, защитить от безденежья свои семьи.

Исторически сложилось так, что если мужчина по своей сути – охотник, то женщина, организующая быт семьи, говоря современным языком, – администратор, управленец, менеджер семьи, если хотите. Помните, главная героиня фильма «Москва слезам не верит» на вопрос, как ей удается руководить таким большим коллективом, отвечает: «Главное – научиться руководить тремя, а дальше – проще простого».

А если отвлечься от высоких материй, то вывод напрашивается сам собой. Что из себя представляет современная женщина – напрямую зависит от обстоятельств и ее окружения. Если она окружена заботой, это одна женщина. Подвергнете ее испытаниям – другая. Считаете ничтожеством – третья... Главное – не дай вам Бог испытывать ее терпение. Мало никому не покажется!