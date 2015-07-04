Посла Польши в Казахстане Яцека Ключковски приняли в Мажилисе

Анна ВЛАДИМИРОВА
Заместитель председателя Мажилиса Сергей Дьяченко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Казахстане Яцека Ключковски по случаю завершения его дипломатической миссии у нас в стране, сообщает Kazpravda.kz.

С. Дьяченко поблагодарил дипломата за вклад в укрепление казахстанско-польских отношений в целом и межпарламентского взаимодействия в частности.

Отметив темпы развития нашей страны, Я. Ключковски среди приоритетных направлений своей деятельности в Казахстане назвал наращивание экономического и межпарламентского сотрудничества. При этом дипломат отметил рост польского экспорта в нашу страну, в частности сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, оборудования для горного дела. Говоря о важности межпарламентской дипломатии, Я. Ключковски выразил надежду, что взаимодействие парламентариев двух стран будет развиваться и впредь.

По словам С. Дьяченко, этому во многом способствует эффективная работа групп по сотрудничеству, которые существуют в Мажилисе и Сейме Польши.

Отметив, что Казахстан и Польша занимают лидирующие позиции в своих регионах и имеют схожие позиции по многим вопросам, собеседники подчеркнули большой потенциал дальнейших двусторонних отношений.

