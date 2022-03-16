Послание-2022: реальные шаги к гражданскому обществу

Историческое выступление Президента страны на объединенном заседании обеих палат Парламента 16 марта стало не просто очередным Посланием Главы государства народу Казахстана. По сути, нам была представлена стратегия развития республики на несколько ближайших лет.

Принципиально важным моментом стало концептуальное утверждение Президента К. Токаева, что политичес­кое обновление является необходимым условием в том числе для успешного развития экономики Казахстана. Иначе говоря, известный принцип «сначала экономика, потом – политика» соответствовал периоду становления казахстанской государственности в первые десятилетия независимости, однако сегодня именно реформирование политической сис­темы становится ключевым вопросом нашего будущего.

Без преувеличения, именно этого с напряжением ждало все общество, ждало с надеждой и одновременно со страхом разочарования. И, надо признать, Президент не разочаровал. Ничуть. Соответствующим стал и масштаб анонсированных перемен в политической сфере нашей страны.

Главной новацией станет окончательный переход от исчерпавшей себя модели суперпрезидентской респуб­лики к президентской республике с сильным Парламентом. Знаковым стал запрет для ближайших родственников Президента РК на занятие высоких должностей – как в госаппарате, так и в квазигосударственном секторе.

Помимо этого, в период исполнения своих властных полномочий Президент не будет членом политических партий (не секрет, что этот вопрос интриговал многих). Кроме того, Глава государства более не сможет своим единоличным решением снимать с должности акимов районов и сельских округов, а акимов областей и городов респуб­ликанского значения будет назначать исключительно на альтернативной основе и с согласия местного маслихата.

Помимо демократизации системы в целом, это будет означать придание ей намного большей внутренней мобильности, поскольку достаточно очевидно, что прежний объем полномочий был элементарно непосильным (!) для одного человека, и это само по себе неизбежно приводило к хроническим застойным явлениям.

Отход от суперпрезидентской системы, равно как и восстановление в стране Конституционного суда, наряду с приданием законам о прокуратуре и уполномоченном по правам человека статуса конституционных законов – само по себе не относится к вопросам гражданского общества, но зато напрямую относится к необходимейшим предпосылкам его формирования и существования: без правового государства нет гражданского общества – как, впрочем, и наоборот.

Другим поистине долгожданным для общества шагом, несомненно, стал только что заявленный отход от пропорциональной (попросту говоря, партийной) системы выборов и переход к смешанной (пропорционально-мажоритарной, в соотношении 70⁄30) системе формирования Мажилиса, который при этом становится в точном смысле слова законодательным органом – не только обсуждающим, но именно принимающим законы.

Излишним будет объяснять, что это откроет путь креативным самовыдвиженцам, в том числе из регионов, которые теперь смогут применить свою энергию на благо государства и общества. Благодаря этому парламентские выборы наконец станут «настоящими», этот живой процесс вновь будет вызывать интерес граждан. И вправду ощущение, что от тебя реально зависит что-то изменить, – это и есть лучшее лекарство от равнодушия.

Наконец, активное внедрение даже чисто технических инноваций – например, таких как единая электронная база избирателей и поэтапное расширение форм альтернативных видов голосования, – также будет способствовать переходу количества в позитивное качество.

Далее. Как известно, один из главных институтов граж­данского общества – это политические партии. Упрощение процедуры их регистрации путем снижения регистрационного порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов, а также минимальной численности региональных представительств с 600 до 200 человек – без большого преувеличения, революционный шаг в данном направлении.

Для пущей простоты поясним: 5 000 человек – это чис­ленность друзей в Фейсбуке, которую вполне реально способен набрать любой активный и целеустремленный гражданин. Если у него есть что сказать, а также реальная способность осуществить свои идеи на благо страны, – почему бы, в самом деле, не создать партию?

Наконец, законодательный запрет акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий будет означать освобождение партий от государственного давления и от исполнения функций, по сути, им не свойственных.

Согласно классическому определению гражданского общества, еще одним его столпом являются СМИ. Этой сфере также уделено особое внимание в Послании Президента. Разработка и принятие нового закона о СМИ, обеспечение их реальной свободы и профессионализма, формирование в стране открытого информационного пространства – в наше непростое время становится воп­росом не только демократии, но и, без преувеличения, национальной безопасности.

Также необходимой мерой становится привлечение экспертов, НПО и представителей СМИ к широкому обсуж­дению всех национальных проектов и стратегических документов, которые будут приниматься в будущем. Анонсированное Главой государства создание такого совещательного органа, как «Ұлттық Құрылтай», причем с прямой ссылкой на исторические традиции степной демократии, дает основание надеяться, что именно такая практика станет у нас нормой.

Ну и, наконец, обращает на себя внимание пункт об обязательной публикации всеми НКО своей финансовой отчетности, состава учредителей, имущества, источников доходов и расходов. Да, свобода – это еще и ответственность, только так.

Подытоживая, можно сказать, что заявленные в Пос­лании шаги по созданию гражданского общества в Новом Казахстане являются абсолютно конкретными и потому реальными.