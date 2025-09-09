«Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию»
Уважаемые депутаты!
На прошлой неделе была открыта новая сессия Парламента. Желаю успехов в вашей деятельности! Можно с уверенностью сказать, что прошедшая сессия выдалась плодотворной. Было принято много необходимых стране законов, всесторонне обсуждались волнующие граждан вопросы.
Во время летних каникул депутаты выезжали в регионы и встречались с местными жителями. Теперь предстоит проанализировать поднятые гражданами проблемы, отработать их с Правительством и учесть в рамках текущей сессии. В целом депутаты Парламента играют важную роль в реализации кардинальных реформ в нашей стране. Выражаю вам огромную признательность.
Уважаемые соотечественники!
Уважаемые депутаты Парламента и члены Правительства!
Мир вступил в новую историческую эпоху, которая, очевидно, не будет легкой для всего человечества. Нарастают взаимные противоречия между глобальными державами и межгосударственными объединениями. Вследствие эскалации напряженности и агрессивности в международных отношениях увеличивается число войн и конфликтов.
Во внутренней и внешней политике некоторых стран укрепляются тенденции крайнего национализма. Нарастают диспропорции и неравенство в мировом экономическом развитии: одни государства все больше отстают, а другие – добиваются выдающегося прогресса в области искусственного интеллекта.
Все более заметной становится эрозия международного права, наблюдается подрыв роли и статуса Организации Объединенных Наций в решении узловых проблем современности. Участились экологические и техногенные катастрофы с огромными потерями для национальных экономик.
Кризис переживает западная концепция мультикультурализма, межэтнической и межрелигиозной гармонии. Устои национальных культур и традиций расшатываются под влиянием глобалистских деструктивных сил. Усиливается миграционный кризис, растут потоки беженцев, торговля людьми и оружием, наркотрафик.
Возникли совершенно новые виды угроз безопасности человечества, в том числе связанные с применением крайне опасных вооружений, действующих на основе искусственного интеллекта. Существуют и другие факторы, свидетельствующие о коренном изменении геополитической парадигмы. Иными словами, наступает новый миропорядок.
Казахстан – это неотъемлемая часть мирового сообщества, страна, расположенная в самом центре евразийского континента. Несмотря на глобальную нестабильность, мы сделали решительный шаг в эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта.
Моя основная миссия – обеспечить стабильное социально-экономическое развитие и безопасность Казахстана в это турбулентное, полное опасностей время. Наше подрастающее поколение должно жить в счастье и благополучии. Для этого мы как единая нация обязаны усердно трудиться. Это наше общее дело, гражданский и патриотический долг.
Но как бы ни было сложно, мы должны непременно добиться успеха. Иного выбора нет, поскольку от этого зависит будущее страны и судьба нашего народа. Поэтому нам необходимо подходить ко всем реформам взвешенно и вдумчиво, уделяя особое внимание их качественной реализации.
Как вам известно, благодаря осуществляемым в последние годы масштабным преобразованиям наша политическая система стала более прогрессивной и открытой. Меняются менталитет и сознание граждан в сторону большего доверия к государственным институтам. В обществе утверждаются принципы Законности, Справедливости и Порядка. Однако предстоит еще огромная работа по модернизации общества.
В стране запущены комплексные экономические реформы. Значительные инвестиции вкладываются в строительство
инфраструктуры, открытие новых производств. Очевидно, что все эти шаги направлены на повышение благосостояния народа и усиление потенциала страны.
Стремительное развитие искусственного интеллекта уже влияет на мировоззрение и поведение людей, особенно молодежи. Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжелыми последствиями. Поэтому мною поставлена стратегическая по своей важности задача превращения Казахстана в течение трех лет в полноценную цифровую страну.
На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие Цифрового кодекса. Данный документ должен определить ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты.
Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности. Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя Премьер-министра.