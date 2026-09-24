Послание грядущим поколениям

Культура
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Национальном архиве РК прошел день открытых дверей.

фото Игоря Бургандинова

В этом году масштабное мероприятие «Архив и будущее поколение» объединило более 800 учащихся школ, колледжей, студентов вузов столицы, а также воспитанников центра оказания социальных услуг «Нұрлы жүрек».

Центральным событием прог­раммы стала уникальная выставка из личных фондов архива. На ней впервые экспонировались школьные дневники, похвальные грамоты, письма и личные документы известных людей страны. Эта экспозиция наглядно продемонстрировала преемственность поколений, показав, что, несмотря на смену эпох, детские мечты, устремления и надежды на будущее остаются неизменными.

– Главная цель дня открытых дверей – не просто показать подрастающему поколению старинные рукописи, а дать им почувствовать живую связь времен. Когда сегодняшние школьники видят записи своих выдающихся соотечественников, написанные 50–60 лет назад, история перес­тает быть для них лишь сухим параграфом из учебника, – отметила директор Национального архива РК Сагила Нурланова.

Организаторы сделали ставку на современный и интерактивный формат. Для гостей провели познавательные викторины и показали видеоролики о работе архива, созданные с применением­ технологий искусственного интеллекта. Особым подарком для ребят стало выступление артис­тов Государственного театра кукол города Астаны, презентовавших спектакль «Ертегілер әлемі» («Мир сказок»), сценарий к которому разработали сотрудники Нацархива.

Самой трогательной частью программы стала специальная акция: дети и студенты написали эссе и письма-послания будущему поколению, в которых поделились размышлениями о своем времени и мечтами. Все записи поместили в специальный архивный короб и официально приняли на долгосрочное хранение в фонды Национального архива сроком на 50 лет. Эти документы будут прочитаны только через полвека.

– Сегодня ребята выступают не только в роли исследователей прошлого, но и в роли непосредственных творцов истории. Через полвека их письма и эссе, извлеченные из архивного короба, станут ценнейшим документальным свидетельством нашей эпохи для следующих поколений, – подчерк­нула Сагила Нурланова.

День открытых дверей в Национальном архиве убедительно доказал: исторический документ – не просто свидетельство ушедших лет, но и послание, связывающее прошлое, настоящее и будущее Казахстана.

#культура #Архив и будущее поколение #Нацархив РК #Национальный архив РК

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