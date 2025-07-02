Настоящее Послание Конституционного Суда Рес­публики Казахстан о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан подготовлено в целях реализации подпункта 6) статьи 53 Конституции Республики Казахстан.

Особую актуальность Послания в 2025 году подчеркивают сразу несколько важнейших историчес­ких и общественно значимых событий этого года, отражающих приоритет человекоцентричных принципов: 30-летие Конституции, 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, объявление настоящего года Годом рабочих профессий.

Основной Закон, принятый на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, закрепил, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями Республики Казахстан. Отмечаемый ежегодно День Победы напоминает нам о цене мира и человеческой жизни. Деятельность Ассамблеи народа Казахстана акцентирует внимание общества на важности сохранения единства, равенства и недискриминации, наличия в стране этнокультурного многообразия. Дань уважения к людям рабочей профессии подтверждает приоритетность в обществе идей трудолюбия и профессионализма как доминирующих в вопросах устойчивого развития.

Человекоцентричный подход утверждает приоритет прав человека в государственной политике. Конституционная законность обеспечивает верховенство Конституции и гарантирует реализацию этих прав на практике.

Между ними существует прямая связь: без соблюдения Конституции невозможно полноценное воплощение человекоцентричных принципов.

В условиях современных вызовов, социальных, технологических, геополитических, возрастает необходимость усиленного контроля за соблюдением конституционных норм. Конституционная законность – это не только права, но и обязанности. Среди них: уважение прав и свобод других, соблюдение публичного порядка. Конституционные нормы отражают правовой баланс личной свободы и общественного блага, а для государственной власти – системы сдержек и противовесов и ответственного взаимодействия. За каждым правом стоит обязанность: государственная – обеспечить, личная – соблюдать. За каждым принципом стоит ответственность: институциональная, правотворческая, управленческая. Таким образом, ориентиры на утверждение принципов верховенства Конституции, справедливости и подотчетности составляют содержание обозначенной Главой государства формулы «Закон и Порядок», в соответствии с которой закон выступает не только как правовой механизм регулирования отношений, но и как средство защиты от злоупотреблений и правонарушений.

Обращения граждан как индикатор состоя­ния конституционной законности

С начала деятельности Конституционный Суд получил более 10,5 тысячи обращений, из них почти третью часть – в 2024 году. Граждане продолжают оставаться превалирующим большинством из чис­ла всех субъектов обращений.

Наибольшее количество поступивших обращений граждан касалось норм Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного, Административного процедурно-процессуального, Налогового, Гражданского, Гражданского процессуального, Земельного и Социального кодексов.

Заметно увеличилось число обратившихся граж­дан с предложениями по совершенствованию законодательства и просьбами разъяснить суть отдельных его положений. Если предложения демонстрируют интерес граждан к качеству законов и желание участвовать в их обсуждении с учетом правоприменительной практики, то запросы о разъяснении подтверждают необходимость усиления законотворческой и праворазъяснительной деятельности в целях обеспечения правовой определенности и ясности, единообразного понимания норм законодательства.

В этой связи представляется целесообразным Министерству юстиции как координирующему органу провести анализ интересующих граждан вопросов и предложений по данным двум категориям для учета их при модернизации электронного портала «Открытые НПА» и в рамках проекта правовой информационной службы в части организации виртуальных юридических консультаций, ориентированных на расширение применения цифровых инструментов и возможностей с использованием искусственного интеллекта.

Нормотворчество как условие обеспечения конституционной законности

Конституционный Суд при осуществлении полномочий самостоятелен и независим, не входит ни в одну из трех ветвей власти и руководствуется Конституцией и Конституционным законом «О Конституционном Суде Республики Казахстан». Такая правовая модель отражает принцип разделения властей и служит гарантией объективности и беспристрастности осуществления конституционного контроля.

Обеспечение конституционной законности в правоприменительной практике возлагается на иные государственные органы и суды путем реализации решений Конституционного Суда.

Обязательность исполнения нормативных постановлений Конституционного Суда определяется их особым статусом в системе источников права Республики Казахстан. Оперативное реагирование Парламента, Правительства, судов и правоохранительных органов Республики Казахстан на принятые Конституционным Судом решения – через пересмотр норм правовых актов, признанных неконституционными, внесение изменений в нормативные правовые акты и устранение выявленных пробелов – играет ключевую роль в обеспечении верховенства Конституции и укреплении системы защиты прав человека.

С начала деятельности Конституционного Суда по итогам конституционных производств всего было принято 71 итоговое решение, 14 из которых – в настоящее время в работе госорганов на стадии разработки законодательных предложений и предложений по правоприменительной практике.

33 нормативных постановления реализованы путем принятия дальнейших мер по совершенствованию рассмотренных норм либо обеспечения исполнения в правоприменительной практике в соответствии с истолкованием, данным Конституционным Судом (от 10 января 2023 года № 2, от 22 февраля 2023 года № 3, от 6 марта 2023 года № 4, от 27 марта 2023 года № 5, от 27 марта 2023 года № 6, от 8 апреля 2023 года № 7, от 21 апреля 2023 года № 10, от 21 апреля 2023 года № 11, от 28 апреля 2023 года № 12-НП, от 16 мая 2023 года № 13-НП, от 22 мая 2023 года № 16-НП, от 22 мая 2023 года № 17-НП, от 1 июня 2023 года № 18-НП, от 11 июля 2023 года № 20-НП, от 14 июля 2023 года № 21-НП, от 14 июля 2023 года № 22-НП, от 14 июля 2023 года № 23-НП, от 17 августа 2023 года

№ 25-НП, от 31 августа 2023 года № 27-НП, от 20 сентября 2023 года № 28-НП, от 6 октября 2023 года № 33-НП, от 27 октября 2023 года № 34-НП, от 16 ноября 2023 года № 35-НП, от 6 декабря 2023 года № 36-НП, от 26 декабря 2023 года № 38-НП, от 26 декабря 2023 года № 39-НП, от 24 декабря 2024 года № 56-НП, от 24 декабря 2024 года № 58-НП, от 27 декабря 2024 года № 59-НП, от 20 января 2025 года № 61-НП, от 24 января 2025 года № 62-НП, от 26 февраля 2025 года № 67-НП, от 23 апреля 2025 года № 71-НП).

По результатам конституционного контроля с 2024 года по июнь 2025 года приняты 33 нормативных постановления, в том числе дано официальное толкование норм Конституции по двум обращениям Генерального Прокурора, касающимся отдельных положений Конституции в отношении функций прокуратуры по вопросам лишения жилища и санкционирования следственных действий и мер уголовно-процессуального принуждения в рамках досудебного расследования.

Следует отметить, что итоговые решения Конституционного Суда не ограничивают участников нормотворческого процесса в выборе мер по их исполнению. Содержащиеся в них правовые позиции концептуального характера побуждают соответствующие органы к самостоятельной проработке вопросов и комплексному решению выявленных проблем в соответствии со своей компетенцией. Это связано с тем, что Конституционный Суд не вправе при формулировании окончательных выводов выходить за пределы принятого к производству обращения, в то же время он правомочен излагать правовые позиции, требующие внимания Правительства и заинтересованных государственных органов.

Напротив, несвоевременное или формальное исполнение итоговых решений Конституционного Суда может иметь риски сохранения правовой неопределенности и несоразмерности, которые, как следствие, влияют на снижение уровня доверия граждан и общества к закону и ослабляют основы конституционной законности.

В соответствии с итоговыми решениями Конституционного Суда:

оптимизирован размер государственной пошлины, взимаемой с физических лиц по их ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке, и введен доступ к отложенной уплате госпошлины (нормативное постановление от 22 февраля 2023 года № 3);

разграничены уровни, цели, задачи и полномочия в сфере государственной политики между Правительством, центральными и местными исполнительными органами; закреплена норма о формировании министерствами государственной политики в соответствующих отраслях (нормативное постановление от 8 апреля 2023 года № 7);

уточнены основания привлечения к дисциплинарной ответственности судей, в том числе понятие «грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел» (нормативное постановление от 6 декабря 2023 года № 36-НП);

введена возможность участия представителей в процедурах рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей (нормативное постановление от 21 апреля 2023 года № 10);

конкретизирован порядок исчисления сроков подачи апелляционной жалобы и ходатайства прокурора в административном судопроизводстве – со дня вынесения судебного решения в окончательной форме (нормативное постановление от 6 октября 2023 года № 33-НП);

установлено, что лица, привлеченные к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имеющие права управления, не допускаются к сдаче экзаменов в течение семи лет (нормативное постановление от 27 октября 2023 года № 34-НП);

усилены гарантии права на судебную защиту в кассационной инстанции: отменена процедура предварительного рассмотрения жалоб, закреплена обязанность по истребованию материалов уголовного дела, обеспечен равный доступ к кассационному пересмотру всем участникам процесса независимо от квалификации деяния и иных критериев (нормативные постановления от 16 мая 2023 года № 13НП и от 14 июля 2023 года № 21-НП);

уточнены требования к кандидатам на государственную и правоохранительную службу с учетом видов и последствий ответственности, к которой они привлекались ранее (нормативные постановления от 6 марта 2023 года № 4, от 14 июля 2023 года № 22-НП, от 31 августа 2023 года № 27-НП, от 26 декабря 2023 года № 38-НП);

усилены гарантии права на судебную защиту путем расширения возможности пересмотра дел об административных правонарушениях по вновь открывшимся обстоятельствам в рамках сокращенного производства (нормативное постановление от 28 апреля 2023 года № 12-НП);

исключена дискриминация в отношении пожизненно осужденных в части поддержания социальных связей с членами семьи (нормативное постановление от 27 марта 2023 года № 6);

уточнено требование к кандидату на усыновление в соответствии с конституционными гарантиями о защите семьи, материнства, отцовства и детства (нормативное постановление от 1 июня 2023 года № 18-НП);

конкретизировано понятие «подстрекательство к даче взятки» (нормативное постановление от 16 нояб­ря 2023 года № 35-НП);

уточнены условия взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей в случае нескольких исполнительных производств в отношении одного должника (нормативное постановление от 24 декабря 2024 года № 58-НП);

дано истолкование установленного законом алгоритма реагирования местного исполнительного органа на уведомления о проведении мирных собраний в целях обеспечения единообразной правоприменительной практики в соответствии с Конституцией (нормативное постановление от 20 января 2025 года № 61-НП);

отменены нормы, признанные неконституционными, в ведомственных правилах, касающихся денежного довольствия военнослужащих (нормативное постановление от 24 января 2025 года № 62-НП);

отменены нормы подзаконного уровня, признанные неконституционными, относительно практики рассмотрения судами дел об условно-досрочном освобождении осужденных (нормативное постановление от 9 октября 2024 года № 53-НП);

дано истолкование норм Уголовно-исполнительного кодекса в части права осужденного на телефонные переговоры в целях доступа к квалифицированной юридической и медицинской помощи в период нахождения в строгих условиях отбывания наказания и содержания в дисциплинарном изоляторе (нормативное постановление от 27 декабря 2024 года № 60-НП);

уточнены подходы к определению территориальной подсудности, в том числе в случае совершения длящихся (продолжаемых) преступлений (нормативное постановление от 9 октября 2024 года № 52-НП);

сформулированы правовые подходы к дифференциации предпринимательства и организованной преступности (нормативное постановление от 25 июня 2025 года № 72-НП) и др.

Во исполнение отдельных нормативных постановлений Конституционного Суда ряд законодательных предложений рассмотрены в рамках Налогового кодекса в новой редакции и Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан» (нормативные постановления от 11 апреля 2023 года № 9, от 18 мая 2023 года № 14-НП, от 22 мая 2023 года № 15-НП, от 20 июля 2023 года № 24-НП, от 25 сентября 2023 года № 29-НП, от 3 октября 2023 года № 31-НП, от 6 декабря 2023 года № 37-НП, от 11 июля 2024 года № 48-НП, от 26 июля 2024 года № 50-НП).

В настоящее время предложения по исполнению итоговых решений органа конституционного контроля рассматриваются Парламентом в рамках следующих законопроектов:

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» (нормативное постановление от 13 июня 2023 года № 19-НП);

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» (нормативное постановление от 31 августа 2023 года № 26-НП);

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и расширения сферы административной юстиции» (нормативные постановления от 6 октября 2023 года № 32-НП, от 10 января 2024 года № 40-НП, от 19 апреля 2024 года № 41-НП, от 28 июня 2024 года № 46-НП, от 13 сентября 2024 года № 51-НП, от 4 декабря 2024 года № 55-НП);

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства, адвокатской деятельности и оказания юридической помощи, внесудебного и досудебного разрешения споров» (нормативные постановления № от 24 апреля 2024 года 42-НП, от

4 мая 2024 года № 43-НП, от 16 мая 2024 года № 44-НП, от 29 мая 2024 года № 45-НП, от 5 июля 2024 года

№ 47-НП, от 9 октября 2024 года № 52-НП, от 9 октября

2024 года № 53-НП).

Значительный объем правовых позиций Конституционного Суда, изложенных в восьми нормативных постановлениях (от 11 апреля 2023 года № 9, от 18 мая 2023 года № 14-НП, от 22 мая 2023 года № 15-НП, от 20 июля 2023 года № 24-НП, от 25 сентября 2023 года № 29-НП, от 3 октября 2023 года № 31-НП, от 6 декабря 2023 года № 37-НП и от 11 июля 2024 года № 48-НП), реализован на сегодня в рамках одного комплексного Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан», что подтверждает консолидированный подход Парламента, Правительства и заинтересованных государственных органов по приведению уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм в соответствие с конституционными стандартами, закрепленными в актах Конституционного Суда.

Поправки, касающиеся функций прокуратуры по осуществлению высшего надзора за защитой прав и законных интересов участников уголовного процесса от необоснованного ограничения или нарушения их прав, обсуждаются депутатами в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства, адвокатской деятельности и оказания юридической помощи, а также внесудебного и досудебного разрешения споров».

Учитывая необходимость обеспечения последовательного и эффективного процесса исполнения итоговых решений, нацеленных на соблюдение конституционной законности, Мажилис Парламента принял к рассмотрению законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества». Его продвижение будет способствовать усилению механизма исполнения итоговых решений органа конституционного контроля, соблюдению конституционной гарантии защиты прав и свобод.

Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением итоговых решений как гарантия конституционной законности

Прокурорский надзор и судебный контроль играют важную роль в системе гарантий конституционной законности, обеспечивая единообразное применение законов, защиту прав и свобод граждан, а также своевременное выявление и устранение нарушений конституционных норм в деятельности государственных органов.

К примеру, через призму итоговых решений Конституционного Суда территориальными прокурорами изучены 20 тыс. уголовных дел (2024 г. – 13 тыс., за истекший период 2025 г. – 7 тыс.), более 8,5 тыс. гражданских дел (2024 г. – 3,5 тыс., за истекший период 2025 г. – 5 тыс.).

В Западно-Казахстанской области была восстановлена на работе гражданка, ранее незаконно уволенная с должности. Суд учел правовую позицию Конституционного Суда при повторном рассмотрении дела (нормативное постановление от 31 августа 2023 года № 26-НП).

В Северо-Казахстанской области было выявлено незаконное постановление начальника учреждения уголовно-исполнительной системы, принятое в 2024 году, о помещении в изолятор осужденного, совершившего акт членовредительства из-за игнорирования администрацией его обращения о вызове медицинских работников. По акту прокурорского надзора постановление начальника учреждения было отменено, осужденный освобожден из изолятора, виновные лица привлечены к ответственности (нормативное постановление от 6 декабря 2023 года № 37-НП).

В Акмолинской области был установлен факт взыскания госпошлины с лица, имеющего инвалидность, несмотря на прямой запрет, вытекающий из позиции Конституционного Суда. Судебное решение по протесту прокурора было отменено (нормативное постановление от 26 июля 2024 года № 50-НП).

Имели место и другие случаи пересмотра судами общей юрисдикции судебных решений с учетом нормативных постановлений органа конституционного контроля.

Кроме того, для целей единообразного понимания и применения данных решений имеет концептуальное значение деятельность органа конституционного контроля по их толкованию. К примеру, по обращению Генерального Прокурора в отношении санкционирования обращения взыскания на жилище в рамках исполнительного производства Конституционный Суд дал официальное толкование норм Конституции по вопросам собственности (нормативное постановление от 19 апреля 2024 года № 41-НП). Разъясняя положения статей 25 и 26 Конституции, он указал, что лишение имущества во всех спорных случаях может производиться на основании предварительно принятого судом решения или иными способами, предусмотренными законом, с возможностью последующего судебного контроля за законностью отчуждения имущества. Согласно Конституции человек может быть лишен жилища только по решению суда, поэтому санкционирование прокурором процедуры по принудительному обращению взыскания на жилище не может отменять, заменять судебное решение и быть ему равнозначным.

Таким образом, отечественный опыт конституционного контроля подтверждает значимость правоприменительной практики для обеспечения конституционного соответствия действующих норм законодательства. По результатам оценки такого соответствия недостаточно только прекращения действия нормы, признанной неконституционной. Приведенные случаи пересмотра судебных решений и принятия мер прокурорского реагирования на основе итоговых актов органа конституционного контроля еще раз подтверждают, что он не осуществляет собой судебную или надзорную функцию, а обеспечивает правовую возможность исключения из практики применение норм, противоречащих конституционным принципам и гарантиям.

Итоговые решения на стадии исполнения государственными органами

В настоящее время на стадии исполнения в контексте задачи по выработке предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в государственных органах, как уже было отмечено выше, находится ряд нормативных постановлений Конституционного Суда (от 8 апреля 2023 года № 8, от 25 сентября 2023 года № 30-НП, от 23 июля 2024 года № 49-НП, от 3 декабря 2024 года № 54-НП,

от 24 декабря 2024 года № 57-НП, от 27 декабря 2024 года № 60-НП, от 29 января 2025 года № 63-НП,

от 30 января 2025 года № 64-НП, от 7 февраля 2025 года № 65-НП, от 7 февраля 2025 года № 66-НП,

от 27 февраля 2025 года № 68-НП, от 16 апреля 2025 года № 69-НП, от 16 апреля 2025 года № 70-НП). В связи с этим законодателю предлагается в рамках законопроектной деятельности обратить внимание на содержащиеся в них правовые позиции, выводы и рекомендации Конституционного Суда.

Право на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь.

В нормативном постановлении от 29 января 2025 года № 63-НП положения частей четвертой – шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса признаны соответствующими Конституции. Однако Конституционный Суд указал, что замена присяжного заседателя и связанный с этим роспуск коллегии присяжных после вынесения вердикта могут нарушать право подсудимого на справедливое судебное разбирательство, особенно в случае оправдательного вердикта.

Любое вмешательство в деятельность коллегии присяжных после вынесения вердикта нарушает принцип окончательности решения и правовой определенности, установленный пунктом 2 ста­тьи 77 Конституции.

Конституционный Суд рекомендовал при совершенствовании уголовно-процессуального законодательства предусмотреть возможность не допускать роспуска коллегии присяжных (например, за счет увеличения количества запасных заседателей), а также внести изменения и дополнения в целях устранения выявленных правовых пробелов для усиления механизма реализации права на судебную защиту.

В нормативном постановлении от 27 декабря 2024 года № 60-НП Конституционный Суд признал не соответствующей Конституции норму Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы, исключающую право осужденного на телефонные переговоры с целью получения консультации адвоката или медицинского работника в период своего пребывания в дисциплинарном изоляторе. Министерству внутренних дел рекомендовано устранить правовое несоответствие данной нормы конституционной гарантии права на юридическую и медицинскую помощь.

В нормативном постановлении от 7 февраля 2025 года № 65-НП Конституционный Суд признал, что статья 914 Гражданского кодекса (Особенная часть), исключающая судебную защиту в случае требований, связанных с участием в азартных играх, нарушает принципы добросовестности договорных обязательств и равенства сторон. Существовавшая формулировка статьи способствовала недобросовестному подходу организаторов таких игр и исключению их ответственности перед игроками.

Право на указание национальной принадлежности, защита детства и интересов ребенка.

Основанием для нормативного постановления Конституционного Суда от 16 апреля 2025 года № 70-НП послужили положения статьи 65 Кодекса о браке (супружестве) и семье, определяющие национальность ребенка по национальности родителей. Конституционный Суд отметил, что такая норма не учитывает случаи отсутствия сведений о родителях (например, у сирот), а также иные жизненные ситуации, и признал статью неконституционной в части, не предусматривающей альтернативных способов указания или изменения национальности ребенка.

В нормативном постановлении от 23 июля 2024 года № 49-НП Конституционный Суд подчеркнул, что первостепенным при усыновлении является не потребность или желание усыновителей иметь ребенка, а право последнего на полноценное развитие и воспитание в семейном окружении. Приоритет должен отдаваться усыновлению ребенка в полную семью, при этом должны учитываться привязанность и психоэмоциональная связь между усыновителями и усыновляемым, длительность их общения, родственные связи. Правительству рекомендовано внести проект закона о совершенствовании правового регулирования института усыновления.

Право на социальное обеспечение и недискриминация.

В нормативном постановлении от 25 сентября 2023 года № 30-НП Конституционный Суд признал норму о прекращении предоставления социальных льгот соответствующей Конституции, однако рекомендовал пересмотреть подходы в вопросах социальной защиты лиц определенной категории с учетом современных условий.

В нормативном постановлении Конституционного Суда от 7 февраля 2025 года № 66-НП установлено, что время осуществления непосредственного ухода за малолетними детьми должно учитываться при исчислении трудового стажа любому из родителей. Конституционный Суд признал подпункт 8) пункта 1 статьи 208 Социального кодекса соответствующим Конституции в истолковании, предусматривающем равное признание родительского труда отца и матери. Это соответствует принципам защиты семьи, материнства и отцовства.

В нормативном постановлении от 8 апреля 2023 года № 8 Конституционный Суд обозначил ряд рекомендаций по дальнейшему совершенствованию социального законодательства.

Право на свободу труда и публичные интересы в государственной службе.

В нормативном постановлении от 24 декабря 2024 года № 57-НП Конституционный Суд рекомендовал уточнить законодательные подходы по вопросам доступа к государственной службе.

Право собственности и наследования.

В нормативном постановлении от 30 января 2025 года № 64-НП норма Земельного кодекса, исключающая универсальное правопреемство по завещанию, признана Конституционным Судом неконституционной. Суд подчеркнул, что наследование – гарантированное конституционное право, а различие между наследниками по закону и по завещанию нарушает принципы свободы волеизъявления и недискриминации.

В нормативном постановлении от 27 февраля 2025 года № 68-НП Конституционный Суд признал соответствующей Конституции норму о невозможности получения страховой суммы после смерти застрахованного, указав при этом на необходимость устранения имеющейся правовой неопределенности между нормами и положениями Гражданского и Социального кодексов. Было рекомендовано предусмотреть переход прав и обязанностей страхователя, включая возможность перевода средств в ЕНПФ.

Равенство и недискриминация.

В нормативном постановлении от 3 декабря 2024 года № 54-НП Конституционный Суд рассмотрел нормы о временном ввозе автомобилей и признал, что ограничение прав граждан Казахстана, постоянно проживающих за пределами страны и являющихся добросовестными владельцами личного автотранспорта, не соответствует в полной мере принципу равенства.

В нормативном постановлении от 16 апреля 2025 года № 69-НП Конституционный Суд признал норму о дополнительных баллах местным жителям при проведении конкурса по аренде земельных участков соответствующей Конституции, отметив, что такое преимущество не является дискриминацией в отношении других участников, поскольку связано с задачей развития сельского хозяйства и поддержкой местного населения. Однако в решении было рекомендовано уточнить положения подзаконного акта с целью обеспечения их соответствия нормам Земельного кодекса.

В настоящем Послании изложены основные правовые позиции, выводы и рекомендации итоговых решений Конституционного Суда, находящихся на исполнении в государственных органах, на которые следует обратить внимание в рамках планирования законотворческой деятельности. В этом ключе позитивным фактором для исполнения итоговых решений органа конституционного контроля стало включение в Регламент Правительства соответствующих изменений, что предполагает установление разумных сроков реагирования и со стороны законодательного органа.

С другой стороны, государственные органы обязаны проактивно устранять выявленную правовую неопределенность или предотвращать уязвимость действующей нормы без привязки к конституцион­ному производству. Это особенно актуально на фоне глобальных трансформаций, включая внедрение цифровизации и применение искусственного интеллекта в сфере государственного управления.

Не менее важным является рассмотрение законодательных предложений, связанных с исполнением решений органа конституционного контроля и включенных в несколько законопроектов, которые находятся на рассмотрении в Мажилисе (от 13 июня 2023 года № 19-НП, от 31 августа 2023 года № 26-НП, от 6 октября 2023 года № 32-НП, от 10 января 2024 года № 40-НП, от 19 апреля 2024 года № 41-НП, от 24 апреля 2024 года № 42-НП, от 4 мая 2024 года № 43-НП,

от 16 мая 2024 года № 44-НП, от 29 мая 2024 года № 45-НП,

от 28 июня 2024 года № 46-НП, от 5 июля 2024 года

№ 47-НП, от 13 сентября 2024 года № 51-НП, от 9 октября 2024 года № 52-НП, от 9 октября 2024 года

№ 53-НП, от 4 декабря 2024 года № 55-НП).

Механизм установления конституционной законности нормативных правовых актов включает также полномочия судов, которые в ходе рассмотрения дела вправе ставить вопрос о признании нормативного правового акта неконституционным.

Праворазъяснительная работа государственных органов должна охватывать нормативные постановления Конституционного Суда и проводиться на регулярной основе. Это будет способствовать формированию правовой культуры в обществе, укреплению в стране законности и порядка в соответствии с Конституцией.

На основании принятых итоговых решений Конституционный Суд полагает возможным в рамках законодательной повестки рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о браке (супружестве) и семье и другие связанные с ними законодательные акты с учетом правовых позиций, касающихся участия в судебном процессе присяжных заседателей, определения и указания национальности ребенка, совершенствования правового института усыновления и алиментных обязательств.

2. О внесении изменений в Гражданский кодекс в целях устранения правовой неопределенности в регулировании игорного бизнеса, а также вопросов наследования и страхования.

3. О внесении изменений в Социальный кодекс, обеспечивающих учет в трудовом стаже времени непосредственного ухода неработающего родителя за малолетним ребенком для назначения пенсионных выплат по возрасту, а также пересмотр подходов к социальной защите определенной категории лиц с учетом современных условий.

4. Об устранении правовой коллизии между нормами гражданского и социального законодательства в части положений, касающихся страхования и пенсионных накоплений.

5. Об урегулировании в рамках нового Закона о государственной службе правовых последствий погашенной или снятой судимости в вопросах допуска к государственной службе.

6. О правовом урегулировании вопросов, касаю­щихся порядка временного ввоза транспортных средств в Республику Казахстан, условий участия физических и юридических лиц в конкурсах по аренде земельных участков, а также режима дисциплинарного изолятора в уголовно-исполнительной системе.

7. Об учете правовых позиций Конституционного Суда при рассмотрении концептуальных обоснований законопроектов и анализе результатов законодательного мониторинга в рамках следующей сессии Парламента.

В этом ключе заслуживает отдельного внимания подготовленный группой депутатов Мажилиса Парламента пакет законодательных предложений по совершенствованию нормотворческой и правоприменительной практики, в том числе касающихся исполнения итоговых решений органа конституцион­ного контроля.

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть принципиальное значение повышения качества нормативных правовых актов и соблюдения принципов правовой определенности, соразмерности и предсказуемости норм. В противном случае их несоблюдение может повлечь риски нарушений в правоприменительной практике и, как следствие, снижение доверия граждан к закону.

Принцип соблюдения закона и порядка основан на концептуальных правилах жизнедеятельности общества и государства, уважении личности, являющихся сутью конституционной законности. Соблюдение Основного Закона остается главным стержнем правового порядка и правовой культуры. Наша общая задача – укреплять иммунитет государственности через эффективный конституционный контроль и законодательное реагирование. Следовательно, итоговые решения органа конституционного контроля должны стать обязательным элементом законодательного процесса и правоприменительной практики.