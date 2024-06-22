В целях реализации подпункта 6) статьи 53 Конституции Республики Казахстан подготовлено настоящее Послание Конституционного Суда Республики Казахстан о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан в 2023 году.

Инициированная в стране конституционная реформа создала необходимые законодательные условия для продолжения демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства права.

Наполнение конституционно обязательным содержанием закона и практики его применения гарантирует формирование культуры уважения закона и доверия к государственной власти, конституционной законности и порядка. Утверждение конституционной законности преследует задачи выполнения государством всех принятых обязательств, поддержания стабильности соблюдения прав и обязанностей граждан, предоставления каждому возможности реализовать право на судебную защиту, соразмерности ограничения прав и свобод человека и гражданина, конституционно-правовой ответственности государства перед личностью в случае ненадлежащего исполнения принятых обязательств.

Обеспечение конституционной законности в Республике Казахстан является непременным условием стабильного развития и укрепления ее государственности. Основной Закон создает конституционно-правовые основы демократизации и правовой дисциплины государственных органов, повышения социальной роли и расширения обязанностей государства, всесторонней защиты прав и свобод человека.

Конституционные ориентиры и ценности, определенные по результатам республиканского референдума, нашли логическое и последовательное отражение в законодательных и иных нормативных правовых актах. В 2023 году была продолжена деятельность по правовой модернизации общества и государства, дальнейшему укреплению конституционной законности в стране.

Воссоздание Конституционного Суда и наделение граждан правом обращения о проверке конституционности закона или иного нормативного правового акта, который был применен в конкретном деле с их участием, являются важными средствами достижения верховенства Конституции. Право обращения в Конституционный Суд гражданина, Генерального Прокурора и Уполномоченного по правам человека расширило возможности конституционного контроля.

Усиление полномочий Парламента и его Палат, введение мажоритарной избирательной системы способствовали активизации работы депутатов по инициированию важных законопроектов и рассмотрению актуальных вопросов развития страны. Новые принципы формирования состава маслихатов всех уровней позволили повысить степень выражения воли населения в местном государственном управлении.

Принятые законы по вопросам развития системы государственного управления, перераспределения полномочий между ее уровнями конкретизировали компетенцию государственных органов, усилили самостоятельность и ответст­венность их руководителей.

Выборы акимов отдельных районов и городов областного значения содействовали развитию инициативы на местном уровне, расширили участие граждан в политическом процессе и возможности их влияния на представителей власти. Формула «Сильные регионы – сильная страна» наполняется новым содержанием.

Участие граждан в управлении делами государства реализуется в таких современных и востребованных формах выражения общественной инициативы, как общественный контроль и петиции.

В интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев, в целях обеспечения верховенства права и социальной справедливости в Республике Казахстан продолжается работа в соответствии с принятым Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

Социальный кодекс является результатом кодификации социального законодательства страны и модернизации системы социального страхования с участием государства, работодателя и гражданина, а также внедрения социальной превенции и цифровизации социальной сферы.

Подтверждением конституционной гарантии защиты детства стало принятие закона об обязательных выплатах детям из Национального фонда.

Устойчивое внимание государства в нормотворческом процессе правозащитным механизмам и системе защиты прав и свобод человека и гражданина дополнительно подкреплено принятием Главой государства плана действий в области прав человека и верховенства закона с вовлечением в этот процесс гражданского общества.

I

В течение 2023 года в орган конституционного контроля поступили 5303 обращения, из которых 5293 обращения граждан и 10 обращений государственных органов и долж­ностных лиц.

Граждане обращались относительно проверки конституционности отдельных положений пенсионного законодательства, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и нормативных постановлений Верховного Суда.

Вместе с тем наибольшее количество обращений граждан содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов общей юрисдикции, о проверке законности досудебного расследования и иных действий (бездействия) сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного Суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах. Тем не менее некоторые вопросы, поднимаемые в обращениях, требуют отдельного изучения, а именно:

определение ненадлежащего декларирования имущества и порядок уплаты (возврата) избирательного взноса при реализации гражданами пассивного избирательного права;

сроки давности в отношении возврата ошибочно уплаченной государственной пошлины в судах;

конструкция состава уголовного правонарушения, выражающегося в посягательстве на неприкосновенность жилища;

пресекательный срок (1 год) для выплаты единовременной компенсации при установлении инвалидности сотрудникам правоохранительных органов;

обращение в доход государства предмета контрабанды (незадекларированного имущества) при законности его приобретения и владения;

безвозмездное получение в собственность занимаемого жилища из государственного жилищного фонда гражданами, воспитывающими детей с инвалидностью;

условия возмещения стоимости принудительно изъятого земельного участка при невозможности его реализации;

правила исчисления выслуги лет военнослужащим при реализации права на компенсацию взамен приватизации жилища, например, зачета срока службы в других государст­вах, и другие.

Как показала практика, нередко граждане, обратившиеся в Конституционный Суд, не смогли своевременно воспользоваться доступными правовыми инструментами из-за отсутствия необходимой осведомленности о действующих правозащитных институтах либо недоверия к ним.

В этом ключе Правительству и уполномоченным государст­венным органам в рамках своей компетенции целесообразно активизировать праворазъяснительную работу с целью повышения информированности граждан обо всех действующих правовых механизмах защиты их прав и обеспечить регулярный мониторинг качества данной деятельности.

Обращения граждан о проверке конституционности нормативных правовых актов должны отвечать всем критериям допустимости, прямо установленным конституционным законом, и содержать юридически четко сформулированную и обоснованную позицию. В целях соблюдения этого требования созданы условия для проведения регулярных юридических консультаций и разъяснительной работы, оказания квалифицированной юридической помощи.

Особую роль в достижении обозначенной цели играют адвокаты и юридические консультанты, имеющие право представлять граждан в Конституционном Суде. Вместе с тем закрепленное в конституционном законе обязательство государства по предоставлению гарантированной юридической помощи для социально уязвимых групп граждан при их обращении о проверке конституционности нормативных правовых актов или отдельных их положений должно получить логическое завершение на уровне отраслевого закона.

В практическом плане Конституционный Суд активно взаимодействует с профессиональным юридическим сообществом и принимает меры по повышению правовой осведомленности граждан об условиях обращения в Конституционный Суд, в том числе путем оказания консультационных услуг в Центре приема граждан и внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Особое внимание уделяется прозрачности конституцион­ного производства и своевременному обязательному информированию широкой общественности об итоговых решениях Конституционного Суда. Обеспечено их доведение до международного юридического и экспертного сообщества путем размещения в базе данных CODICES Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии).

Сайт Конституционного Суда содержит информацию о рассматриваемых делах по принятым к конституционному производству обращениям.

В целом Конституционный Суд нацелен на дальнейшее обеспечение информационной прозрачности и доступности своей работы. Понимание обществом, органами государственной власти и гражданами значения соблюдения и исполнения конституционных норм и принципов служит гарантией конституционной законности и устойчивости развития общества.

II

Рассмотренные в конституционном производстве обращения касались различных отраслей права.

Проверке подверглись нормы конституционных законов «О выборах в Республике Казахстан», «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»; Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, Трудового кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, Административного процедурно-процессуального кодекса, Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налогового кодекса), Гражданского кодекса; законов «О государственной службе в Республике Казахстан», «О воинской службе и статусе военнослужащих», «О противодействии коррупции» и отдельные положения нормативных постановлений Верховного Суда.

В прошедшем году Конституционным Судом приняты 38 нормативных постановлений, являющихся общеобязательными на всей территории страны, окончательными и не подлежащими обжалованию. Признаны конституционными 24 нормы законов, 12 – соответствующими Конституции в данном Конституционным Судом истолковании и 8 – не соответствующими Основному Закону.

Конституционно закрепленные права и свободы человека и гражданина определяют содержание законов и иных нормативных правовых актов. К числу основных подходов разработки нормативных правовых актов относятся:

соблюдение баланса интересов гражданина, общества и государства;

обеспечение эффективности деятельности государственных органов и исключение злоупотребления правом при правовом регулировании;

разумность и недопустимость дискриминации в дифференциации прав граждан;

обеспечение смысловой идентичности законов на казахском и русском языках;

формальная определенность и юридическая точность правовых норм, исключающие возможность их произвольной интерпретации;

исключение пробелов законодательства, препятствующих реализации прав человека.

Обозначенные конституционные требования и принципы не всегда соблюдаются участниками нормотворческого процесса.

Конституционный Суд неоднократно отмечал, что основания и пределы ограничительных мер должны соответствовать требованиям пункта 1 статьи 39 Конституции, согласно которому «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения».

Законодатель при принятии таких законов обязан исходить из конституционных пределов допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина, не искажая существа конституционных прав и свобод и не вводя ограничений, не согласующихся с конституционно определенными целями.

Любые законодательные ограничения прав и свобод человека должны быть адекватными законно обоснованным целям и отвечать требованиям справедливости, пропорцио­нальности и соразмерности.

Межотраслевая дифференциация ответственности за тож­дественные или однородные деяния основана и на том, что уголовно-правовые, административно-правовые и иные меры воздействия, характер и строгость их последствий должны соответствовать тяжести совершенного правонарушения, а также отвечать требованиям взаимной согласованности предметно связанных между собой норм различной отраслевой принадлежности (нормативные постановления Конституционного Суда 2023 года: от 22 февраля № 3, от 6 марта № 4, от 27 марта № 6, от 21 апреля № 11, от 18 мая № 14-НП, от 13 июня № 19-НП, от 26 декабря № 38-НП и другие).

С учетом этих позиций Конституционным Судом признаны не соответствующими Конституции:

законодательные ограничения, установленные для кандидатов при поступлении на различные виды государственной службы;

не преследующий конституционных целей запрет на осуществление права на свободу предпринимательской деятельности для лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (подпунк­ты 6) и 14) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан

«О государственной службе Республики Казахстан», статья 13 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», подпункт 11) пункта 2 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» и подпункт 9) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе»).

С учетом миссии государственной службы государство вправе определять для граждан правила поступления на государственную службу и ее прохождения, включая требования к кандидатам и соответствующие ограничения, с целью обеспечения эффективности деятельности государственного аппарата, повышения доверия народа и недопущения зло­употребления полномочиями. При установлении запретов на поступление на государственную службу следует обеспечить соразмерность правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления.

Ограничение права на свободу предпринимательской деятельности для лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должно быть обусловлено целями защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Ограничения должны быть дифференцированы и обусловлены характером должностных обязанностей, направлены на недопущение использования своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о принятии нормативного правового акта, регламентирующего вопросы передачи имущества в доверительное управление (нормативное постановление Конституционного Суда от 13 июня 2023 года № 19-НП).

В связи с наличием пробелов в правовом регулировании, противоречий между кодексами и отраслевыми законами, выявлением юридической неточности и смысловой неидентичности текстов на казахском и русском языках признаны неконституционными положения статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в части рассмот­рения жалоб осужденных (нормативное постановление от 25 сентября 2023 года № 29-НП). Отсутствие у осужденного возможности пользоваться услугами адвоката в части подачи последним жалоб в защиту прав и интересов такого лица на стадии исполнения приговора не может расцениваться как особенность уголовного процесса, поскольку ограничивает защиту человека, его жизни, прав и свобод, гарантированных Конституцией.

До внесения требующихся изменений непосредственно применяются соответствующие нормы Конституции и Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

В ходе конституционного производства выявлено несоответствие принципу разделения единой государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия их между собой с использованием системы сдержек и противовесов. Конституционный Суд в своем решении указал, что разъяснения по вопросам судебной практики не должны противоречить Конституции, законам Республики Казахстан и пересекать границу компетенции других высших органов государства, в частности законодателя, а также содержать нормы об ограничениях прав и свобод физических лиц (нормативное постановление от 1 июня 2023 года № 18-НП). В реализацию решения Конституционного Суда Верховный Суд исключил из своего нормативного постановления императивное требование о наличии заключения молекулярно-генетической экспертизы, прилагаемого к заявлению в суд, при рассмотрении дел об усыновлении ребенка, родившегося вне брака.

Эффективность правового регулирования общест­венных отношений зависит не только от качества действующего права, но и правильного толкования его положений. Законодатель наделил Конституционный Суд правом принятия такого вида решения наряду с признанием закона или его отдельных положений конституционными или неконституционными. В этом особенность казахстанского контроля за соблюдением конституционной законности, предоставляющая возможность обеспечить единообразное понимание правовой нормы и ее применение в строгом соответствии с Основным Законом.

Такое истолкование дано в 12 нормативных постановлениях Конституционного Суда, касающихся:

прекращения пенсионных выплат за выслугу лет;

ограничений в связи с мерой пресечения в виде домашнего ареста;

привлечения специалиста в уголовном процессе;

истребования материалов уголовного дела при предварительном рассмотрении ходатайства о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов;

пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам при сокращенном производстве по делам об административных правонарушениях;

уголовной ответственности за незаконный оборот нефти и нефтепродуктов;

участия осужденного в групповом неповиновении, сопряженного с умышленным причинением себе какого-либо повреждения;

обжалования судебных актов по административным делам;

ограничения на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление;

последствий прекращения полномочий судей в силу профессиональной непригодности (нормативные постановления 2023 года: от 27 марта № 5, от 11 апреля № 9, от 28 апреля № 12-НП, от 16 мая № 13-НП, от 18 мая № 14-НП, от 14 июля № 22-НП, от 20 июля № 24-НП, от 31 августа № 26-НП, от 6 октября № 33-НП, от 6 декабря № 37-НП).

В ряде случаев нормы законов, рассмотренные по обращениям граждан, признаны соответствующими Конституции с изложением правовых позиций Конституционного Суда для принятия законодательных мер обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Так, Конституционный Суд отметил необходимость принятия мер социальной защиты граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (нормативное постановление от 25 сентября 2023 года № 30-НП). Это предполагает пересмотр как видов оказываемой помощи, так и ее объемов, размеров, а также перечня ее получателей. Правительству рекомендовано изучить и предложить новые принципы и подходы в вопросах социальной защиты такой категории лиц с учетом современной радиоэкологической обстановки на зараженных территориях, а также социальных, экологических, демографических, медицинских и иных факторов.

В сфере уголовного правосудия Конституционным Судом разъяснено, что невозможность кассационного обжалования постановления следственного судьи после проверки его законности и обоснованности областным или приравненным к нему судом нельзя рассматривать как ограничение права каждого на судебную защиту своих прав и свобод (нормативное постановление от 17 августа 2023 года № 25-НП).

Статья 214 Уголовного кодекса перегружена перечислением альтернативных деяний, связанных с незаконной предпринимательской, банковской, микрофинансовой или коллекторской деятельностью, которые могут быть дифференцированы в отдельных нормах уголовного закона.

Не гармонизированы между собой определения крупного ущерба, причиненного гражданину, а также значительного размера при обороте подакцизных товаров: в Кодексе об административных правонарушениях не более одной тысячи месячных расчетных показателей (пункты 1 и 3 примечаний статьи 153) , а в Уголовном кодексе – две тысячи месячных расчетных показателей и более (пункты 2) и 38) статьи 3).

С позиции конституционных принципов отправления правосудия признана целесообразной дальнейшая конкретизация оснований дисциплинарной ответственности судей (нормативное постановление от 6 декабря 2023 года № 36-НП). Содержание понятия «грубое нарушение закона» должно устанавливаться на уровне закона. Процессуальное законодательство должно предоставлять судье возможность пользования надлежащими инструментами правовой защиты, включая право на судебное обжалование.

Относительно доступа гражданина к информации Конституционный Суд подчеркнул, что возможные на уровне закона ограничения не должны ставить под угрозу существование и предназначение самого права на получение информации, особенно в случаях, когда информация и ее источники связаны с правами и свободами граждан, применением к ним различных мер правового принуждения или с вопросами повышенной общественной значимости (нормативное постановление от 26 декабря 2023 года № 39-НП).

III

Результаты конституционного контроля являются важным правовым источником для дальнейшего совершенствования национального законодательства и оценки практики его применения.

Обязательное направление решений Конституционного Суда субъектам государственной власти, включая Парламент, Правительство, уполномоченные государственные органы, служит для них сигналом для принятия безотлагательных мер по обеспечению конституционной законности. Суды и правоохранительные органы также должны строго соблюдать и применять в своей практике итоговые решения органа конституционного контроля.

На сегодня Парламентом приняты отдельные изменения и дополнения в законы. Другие законодательные предложения находятся на стадии рассмотрения в Палатах либо согласования на уровне Правительства, заинтересованных государственных органов и организаций.

Так, во исполнение нормативного постановления Конституционного Суда от 22 февраля 2023 года № 3 установлены предельные размеры государственной пошлины и уточнен порядок ее уплаты при кассационном обжаловании, предусмотрена отсрочка по ее уплате на основании определения суда. В реализацию нормативного постановления от 27 марта 2023 года № 6 в Уголовно-исполнительном кодексе пересмотрены условия содержания осужденных к пожизненному лишению свободы. Рекомендации Конституционного Суда, изложенные в нормативном постановлении от 8 апреля 2023 года № 8, учтены при принятии поправок в Социальный кодекс.

Внесены поправки в Закон от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» в части определения перечня документов, подтверждающих законность происхождения нефти и нефтепродуктов.

На завершающей стадии в Парламенте находятся поправки о возможности участия представителя в процедурах рассмотрения материалов в рамках дисциплинарного дела в отношении судей, а также обсуждаются некоторые ограничения, связанные с поступлением граждан на отдельные виды государственной службы.

Конституционный Суд в своих нормативных постановлениях рекомендовал Правительству, Верховному Суду, Высшему Судебному Совету и другим государст­венным органам разработать и внести поправки в действующие нормативные правовые акты.

В их числе:

устранение пробелов законодательства по вопросам уплаты государственной пошлины при обращении в суд (уменьшение размера, отсрочка, рассрочка уплаты и другие);

уточнение компетенции государственных органов разных уровней в рамках административной децентрализации;

усиление мер по реализации социальных прав граждан, в том числе пострадавших вследствие ядерных испытаний;

совершенствование процедур и критериев оценки профессиональной деятельности судей;

уточнение правовой регламентации положения свидетеля, имеющего право на защиту;

доступ к кассационной инстанции вне зависимости от вида уголовного правонарушения и категории преступлений;

исчерпывающее определение и разграничение признаков составов уголовных правонарушений, связанных с осуществлением предпринимательской, банковской (банковских операций), микрофинансовой или коллекторской деятельности;

дополнительное разъяснение судебной практики при рассмотрении коррупционных преступлений с разно­образными формами проявления мнимого посредничества во взяточничестве;

корректировка норм Гражданского кодекса (Особенная часть) и положений соответствующего нормативного постановления Верховного Суда по возмещению морального вреда;

разграничение мер профилактики административных правонарушений, связанных с управлением транспортным средством лицами в состоянии опьянения;

актуализация перечня коррупционных преступлений с учетом целей и задач государственной политики по противодействию коррупции (нормативные постановления 2023 года: от 8 апреля № 7 и № 8, от 21 апреля № 10, от 16 мая № 13- НП, от 22 мая № 15-НП, от 14 июля № 21-НП, от 31 августа № 26- НП, от 25 сентября № 30-НП, от 3 октября № 31- НП, от 6 октября № 32-НП, от 27 октября № 34-НП, от 16 ноября № 35-НП, от 6 декабря № 36-НП).

При подготовке проектов новых нормативных правовых актов уполномоченным государственным органам следует учитывать правовые позиции Конституционного Суда, сформулированные по итогам анализа действующего права в мотивировочной части нормативных постановлений, даже в случае признания отдельных оспариваемых положений соответствующими Конституции.

Наряду с рекомендациями по совершенствованию действующего законодательства практика Конституционного Суда за полтора года показала необходимость дополнительного рассмотрения некоторых вопросов.

1. Решения Конституционного Суда требуют адекватного реагирования со стороны уполномоченных государственных органов. Упрощенный порядок разработки нормативных правовых актов в Законе «О правовых актах» предусмотрен только в отношении актов или их отдельных положений, признанных неконституционными. Данный механизм не действует в случае признания нормы соответствующей Конституции в данном Конституционным Судом истолковании.

2. Недостаточная проработка правовой и практической обоснованности законодательных предложений, отсутствие должного внимания к заключениям специалистов и прогнозирования правовых последствий увеличивают риски принятия нормативного правового акта ненадлежащего качества, а в худшем случае – признания его неконституционным.

Представляется целесообразным в качестве инструментов правового мониторинга законодательства, предусмотренного Законом «О правовых актах», включить проверку на предмет исполнения решений Конституционного Суда и анализ судебной практики на базе обобщений Верховного Суда.

3. Следует уделить пристальное внимание правовым коллизиям и их последствиям при применении правил об обратной силе новых законов, регламентирующих не вопросы ответственности, а запреты, ограничения, льготы или меры поощрения.

Конституционный Суд в своих решениях указывал, что в заключительных и переходных положениях рассмотренных законов, регулирующих порядок их введения в действие, не предусмотрены положения об обратной силе новых требований. При этом разъяснено, что принятые Парламентом законы могут действовать с обратной силой, если решение об этом закреплено в самом законе или в постановлении о введении его в действие (нормативные постановления Конституционного Суда от 31 августа 2023 года № 27-НП, от 26 декабря 2023 года № 38-НП и другие). В Законе «О правовых актах» установлено, что действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие, за исключением случаев, когда обратная сила нормативного правового акта или его части предусмотрена им самим или актом о введении в действие нормативного правового акта, а также когда последний исключает обязанности, возложенные на граждан, или улучшает их положение. Законы, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

4. Необходимо конкретизировать основания пересмотра судебных актов в случае принятия нормативного постановления о признании закона или иного правового акта либо отдельных их положений соответствующими Конституции в данном Конституционным Судом истолковании. В пункте 4 статьи 63 Конституционного закона определено, что в случае принятия Конституционным Судом такого решения при его применении исключается иное истолкование, а его последствия при этом такие же, как и при принятии решения о неконституционности.

В связи с этим представляется целесообразным внесение в процессуальные кодексы дополнений в части включения данного вида нормативного постановления Конституционного Суда в перечень оснований для возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам.

5. Рекомендовать Верховному Суду включать в обобщения судебной практики анализ применения судами нормативных постановлений Конституционного Суда, способствующий усилению правовой защиты граждан.

Такая работа проводится органами прокуратуры в рамках их конституционных полномочий. На предмет соблюдения и исполнения решений Конституционного Суда проанализировано несколько тысяч уголовных, гражданских и иных дел, жалоб и материалов о применении мер уголовно-процессуального принуждения. По итогам анализа внесены акты прокурорского надзора и реагирования по вопросам:

восстановления бывшим сотрудникам пенсии по выслуге лет;

пресечения фактов незаконного привлечения к административной ответственности за занятие предпринимательской деятельностью лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

недопущения трудоустройства в субъекты квазигосударст­венного сектора лиц, совершивших коррупционное преступление, претендующих на занятие только управленческих должностей;

принятия и рассмотрения жалоб адвокатов на действия (бездействие) и решения учреждения или органа, исполняющих наказание, в защиту осужденных и другие.

6. Глубокого изучения требует проблема установления соразмерной ответственности за различные виды правонарушений. Согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 61 Основного Закона Парламент вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности. Данные полномочия включают определение категорий правонарушений, противоправности (преступности) и наказуемости деяний исходя из степени их общественной опасности и криминогенной ситуации в стране. В то же время рамки дискреционных полномочий законодателя в этих вопросах должны соответствовать конституционным пределам допустимого ограничения прав и свобод человека и гражданина.

Таким образом, достижение задачи верховенства Основного Закона Казахстана возможно через соблюдение баланса и паритета интересов личности, общества и государства, применение системы сдержек и противовесов.

Обеспечение конституционной законности является миссией каждого субъекта государственной власти, государственного института и должностного лица.

Конституционный Суд

Республики Казахстан