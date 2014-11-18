Послание показывает открытость политики Главы государства – Владислав Косарев Послание Президента 698 Батырбек Агимбетов

Депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев считает, что Послание народу Казахстана демонстрирует открытость политики Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Мы расцениваем, что Послание – это открытость политики Главы государства, которое рассказывает о том, что ожидает страну, как будет идти экономическая и социальная политики страны. В последующем люди откликаются на него и высказывают свое мнение. Мы находим, что Послание связано со "Стратегией-2050". Хотелось отметить, что Глава государства продолжает политику укрепления экономики через занятость каждого человека, а развитие экономики должно быть нацелено на повышение благополучия каждой семьи. В Послании вновь прозвучали слова Президента, которые он произносил в 2012 году: "Это должна быть страна, где люди равны и свободны, а власть справедлива". Эти слова Нурсултана Абишевича наша партия ( Коммунистическая народная партия Казахстана – Прим. автора) взяла как девиз в поддержку Главы государства", – подчеркнул лидер фракции "Народные коммунисты" на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.



По словам депутата Мажилиса Парламента РК, одно из важных положений Послания – развитие транспортно-логистической инфраструктуры, что позволит увеличить транспортно-транзитный потенциал Казахстана.



"Послание от 11 ноября 2014 нацелено на успехи. Мы видим, какие возможности открываются для страны в развитии дорожной сети, коммуникаций, морских портов. Это огромное достижение – за год в стране построено 1 600 км железнодорожных путей. Из Жезказгана мы теперь можем выйти в Туркменистан, а оттуда можно выйти в Иран. Президент поставил цель построить еще один порт на Каспии. Это со стороны Главы государства дальновидно и прозорливо", – отметил Владислав Косарев.