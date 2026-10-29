Послание Президента: что предстоит сделать вместе

Фото: Федерация профсоюзов РК

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» определяет важные направления дальнейшего развития страны. Его содержание выходит далеко за рамки экономических планов и государственных программ. Речь идёт о том, как сделать результаты преобразований ощутимыми для каждого человека.

В год 35-летия Независимости Казахстан вступил в новый этап своего развития. Принята новая Конституция, обновляется система государственных и общественных институтов, расширяются возможности участия граждан в решении вопросов общенационального значения.

Для меня принципиально, что Президент связывает дальнейшее развитие страны с идеей справедливости, а главным мерилом преобразований считает их пользу для граждан. Это задаёт понятный ориентир: экономические достижения должны отражаться на благополучии людей, доступности социальных услуг и качестве жизни.

Особое значение Послание приобретает в контексте новой Конституции. Создание Қазақстан Халық Кеңесі стало одним из важных шагов в развитии общественного участия. Теперь важно, чтобы предусмотренные Конституцией возможности наполнялись реальным содержанием, а мнение граждан учитывалось при обсуждении решений, затрагивающих будущее страны.

Как член Халық Кеңесі и председатель Федерации профсоюзов Казахстана, считаю особенно важным рассматривать обозначенные Президентом задачи через интересы людей, развитие общественного диалога и ответственность за практические результаты преобразований.

Одно из центральных мест в Послании занимает программа «Народное строительство». До конца 2029 года на модернизацию инфраструктуры планируется направить около 6,5 триллиона тенге из Национального фонда. Речь идёт о строительстве и обновлении школ, больниц, дорог, инженерных сетей, промышленных и энергетических объектов.

Для жителей регионов такие проекты имеют вполне конкретное значение. Где-то годами ждут качественного водоснабжения, где-то необходимы новые медицинские учреждения, школы или дороги. Поэтому принципиально важно учитывать мнение граждан при определении приоритетов строительства, а не ограничиваться информированием об уже принятых решениях. Люди должны иметь возможность высказывать предложения, получать обратную связь и понимать, как государственные инвестиции меняют жизнь их города или села.

«Народное строительство» — это одновременно обновление инфраструктуры, развитие отечественного производства и создание рабочих мест. Масштабные вложения должны стать стимулом для промышленности, малого и среднего бизнеса, подготовки специалистов и развития регионов.

Успех программы следует измерять не только количеством построенных объектов, но и тем, насколько новые возможности способствуют повышению благосостояния населения.

Особое значение для работников и их семей имеет предложение Президента повысить минимальную заработную плату с 85 до 110 тысяч тенге. Это увеличение почти на 30 процентов. Для людей с невысокими доходами такое повышение имеет непосредственное значение.

Федерация профсоюзов Казахстана последовательно выступает за повышение минимальной заработной платы. Мы поддерживаем инициативу Главы государства и рассматриваем её как существенный шаг в укреплении социальной защищённости работников.

За цифрами минимальной оплаты труда стоят реальные потребности людей: содержание семьи, питание, коммунальные расходы, образование детей. Человек, который добросовестно трудится, должен получать заработную плату, позволяющую обеспечивать достойные условия жизни.

Вместе с тем необходимо продолжить работу по совершенствованию методики определения минимальной заработной платы, обеспечению её соответствия социально-экономическим условиям, индексации заработков и повышению покупательной способности населения.

Особенно важно, чтобы новый минимальный норматив сопровождался справедливым пересмотром оплаты труда там, где это необходимо, а не сводился к формальному изменению нижней границы заработной платы.

Для профсоюзов принципиально, чтобы рост экономики сопровождался ростом реальных доходов работников. Именно такой подход должен лежать в основе дальнейшего развития социального диалога между государством, работодателями и профсоюзами.

Отдельного внимания заслуживает предложение повысить оплату труда специалистов участковой службы здравоохранения.

Это важная мера поддержки работников, от которых непосредственно зависит доступность первичной медицинской помощи.

Президент обозначил масштабные задачи развития промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Их реализация потребует квалифицированных кадров, развития профессионального образования и своевременного переобучения работников.

Программа «Народное строительство» предполагает создание сотен тысяч рабочих мест. Но для профсоюзов имеет значение не только их количество. Новые рабочие места должны обеспечивать достойную оплату, безопасные условия труда и социальные гарантии.

При этом результаты государственных программ следует оценивать шире, чем по объёму освоенных средств и числу построенных объектов. Необходимо видеть, как меняются занятость, доходы населения, доступность образования, здравоохранения и качество жизни.

Важное место в Послании занимает социальная политика. Президент поставил задачу повысить адресность социальной помощи, исключить злоупотребления и одновременно предостерёг от поспешных решений, способных затронуть интересы нуждающихся граждан.

Любые изменения в системе социальной поддержки должны учитывать реальные жизненные обстоятельства людей. Ошибки информационных систем, непродуманные критерии или формальный подход не должны становиться причиной отказа в положенной помощи.Поэтому считаю необходимым шире привлекать общественные объединения, специалистов и представителей регионов к обсуждению значимых изменений социальной политики ещё до их внедрения.

Ещё одно стратегическое направление Послания — народная цифровая экономика. Цифровые технологии и искусственный интеллект открывают новые возможности для развития экономики, повышения производительности и улучшения качества жизни. Вместе с тем они меняют рынок труда, содержание многих профессий и отношения между работниками и работодателями.

В этих условиях особое значение приобретают защита персональных данных работников, прозрачность решений, принимаемых с использованием алгоритмов, обеспечение трудовых и социальных прав занятых на цифровых платформах, а также своевременное переобучение кадров и сохранение возможностей для занятости.

Эти проблемы недавно обсуждались на международном форуме «Цифровой труд и искусственный интеллект» в Астане, организованном Федерацией профсоюзов при поддержке Международной организации труда.

Принятые по его итогам Астанинская трипартийная декларация и Профсоюзная цифровая хартия содержат предложения по защите прав работников в условиях технологических изменений.

Этот опыт может быть полезен для более широкого общественного обсуждения социальных последствий цифровизации, включая доступность государственных услуг для пожилых граждан и жителей отдалённых населённых пунктов.

Послание охватывает и другие вопросы, имеющие непосредственное значение для общества: развитие регионов, доступность образования и здравоохранения, водную и энергетическую безопасность, законность и ответственность государственных органов перед гражданами.

Для Халық Кеңесі принципиально важно видеть за отдельными государственными программами общую картину развития страны.

Интересы жителей городов и сёл, молодёжи и старшего поколения, работников и предпринимателей, различных регионов должны находить отражение в общенациональной повестке. Именно такой широкий взгляд позволяет находить решения, отвечающие интересам всего общества.

Особого внимания заслуживает поставленная Президентом задача формирования долгосрочного видения будущего Казахстана.

Каким мы хотим видеть нашу страну через десять или двадцать лет? Какие возможности должны быть у молодёжи? Что необходимо сделать, чтобы люди могли достойно жить и работать в своих регионах?

Такие вопросы требуют широкого общественного обсуждения, в котором должны быть представлены разные поколения, регионы, профессиональные и социальные группы.

Предусмотренные Конституцией полномочия Халық Кеңесі, включая право законодательной инициативы, позволяют не ограничиваться обсуждением общественно значимых вопросов, а содействовать подготовке предложений, способных получить практическое продолжение.

При этом смысл общественного участия не в количестве проведённых встреч и прозвучавших предложений. Его ценность определяется тем, насколько мнение людей учитывается при принятии решений и помогает решать реальные проблемы.

Президент предложил объявить 2027 год Годом общенационального строительства.

В этой инициативе вижу смысл, выходящий за рамки возведения новых объектов и модернизации инфраструктуры. Общенациональное строительство предполагает совместную работу государства, бизнеса и общества, ответственное отношение к принимаемым решениям, уважение к труду и готовность каждого внести свой вклад в развитие страны.

Президент особо подчеркнул значение единства, дисциплины и ответственности. Эти ценности приобретают особый смысл в период масштабных преобразований. Их практическое воплощение требует взаимного доверия, последовательной работы государства и общества и общей ответственности за будущее страны.

Как член Халық Кеңесі, считаю важным содействовать широкому обсуждению задач, обозначенных Президентом, объединению предложений граждан, общественных объединений и экспертного сообщества. Особое внимание необходимо уделять тому, чтобы государственные программы оценивались с точки зрения их пользы для людей, а общественные инициативы находили практическое продолжение.

Послание Президента определило задачи на годы вперёд. Их реализация потребует согласованных усилий государственных органов, бизнеса, общественных институтов и самих граждан.

И главным результатом этой совместной работы должны стать перемены, которые люди почувствуют в собственной жизни: достойная заработная плата, доступная медицина, качественное образование, надёжная инфраструктура и уверенность в завтрашнем дне.