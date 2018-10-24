Послание Президента глазами зарубежных экспертов и ученых

Петр Токарь, доктор PhD, приглашенный преподаватель ЕНУ им. Л. Гумилева (Украина)

Послание Президента Казахстана – лейтмотив движения, динамики и диалектики развития страны.

Одна из важнейших особеннос­тей развития казахстанского общества – уникальная практика на основе системного анализа глубинных процессов состояния и развития общества, в процессе которой умело осуществляются долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование, прогнозирование и проектирование социально-экономического, политического и духовно-культурного процесса развития общества на период.

Главным инструментом такого подхода стали периодические Послания, Обращения Главы государства к своему народу, конкретизирующие стратегии и программы, учитывающие новые явления в общественной жизни страны, появившиеся вызовы и новые явления в мировом интеграционном (дезинтеграционном) процессе. Этот опыт я изучаю более 8 лет, рекомендовал его ввести в практику жизнедеятельности руководства Украины, что помогало бы более гибко строить политику власти, как внутреннюю, так и внешнюю, в условиях многих реформ. Этот опыт достоин внедрения не только в рамках национальных государств, но и больших интеграционных объе­динений, даже таких, как Евросоюз, столкнувшийся сегодня с новыми вызовами и проблемами, многие из которых можно бы, используя такой опыт, избежать. Уверен в этом.

Специфика нынешнего Пос­лания Президента Нурсултана Назарбаева еще и в том, что оно не только коснулось глубинных процессов жизнеобеспечения и развития страны в экономике и социальной сфере, но и дает толчок к дальнейшей трансформации экономики, развитию малого и среднего бизнеса, эволюции и формирования среднего класса и человеческого капитала вообще, дальнейшей модернизации общественного сознания, повышения готовности населения к новым вызовам и угрозам, надвигающимся потоками в разной форме со всех сторон государства.

При этом Глава государства призывает к дальнейшим реформам в органах власти и капитала, к большей открытости к новшествам и границам, созданию общества нового типа со своей казахстанской идентичностью.

Провал того или иного социального проекта во многих странах и интеграционных структурах часто становится следствием того, что инициаторы надеялись на здравый смысл, интуицию, догадки, не проведя хотя бы скромных исследовательских действий, не делая смелых прогнозов на будущее. Вот почему Казахстан еще ранее других был готов к новым вызовам, не забегая вперед и не оглядываясь назад, делал и делает свою программу на будущее, соизмеряя каждый шаг с реалиями нового времени.

Дефицит финансирования нау­ки в Казахстане в ближайший период будет решен. Вместо ранее выделяемых ежегодно государством средств в эту сферу 5,4 млрд тенге (0,17% ВВП), даже от уровня более 2% от ВВП, дос­тигнет порядка 10% ВВП. Президент всегда придавал внимание социальной составляющей, но на этот раз он просто особо акцентировал внимание.

Минимальная заработная плата с 1 января 2019 года увеличивается в полтора раза. Повышение охватит 275 тыс. работников бюджетных организаций. Зарплата вырастет в среднем на 35%.

Мне, как работнику системы науки и образования, не безразлична судьба этой отрасли. Президент призвал перенимать зарубежный опыт, избавиться от старого, ненужного. В сфере среднего образования необходимо, чтобы система и методики обучения Назарбаев Интеллектуальных школ стали единым стандартом для государственных школ, что здорово подтянет общеобразовательные школы, а при условии повышения квалификации учителей положительно скажется на качестве обучения. Будет принят Закон «О статусе педагога». Именно он должен предусмотреть стимулы для учителей и работников дошкольных организаций. Закон, в частности, должен избавить педагогов от лишней работы, не свойственной их профессии. Нельзя забывать, что педагог не только учит наших детей, но еще и воспитывает. В свое время великий Сократ говорил, что работа учителя – от Бога, чтобы таковым быть, сначала необходимо законодательно, финансово и морально закрепить статус учителя.

В высшем образовании повышаются требования к качеству подготовки, произойдет укрупнение вузов, создадут новый региональный вуз по примеру Назарбаев Университета. Нет сомнений в том, что наступит время, когда высшие учебные заведения также перейдут на стандарты Назарбаев Университета.

Новое Послание Президента отвечает современным вызовам государства, где главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. В высшем образовании, по словам Нурсултана Назарбаева, необходимо повысить качество обучения и уделять больше внимания трудоустройству выпускников. Президент поручил проводить политику по укрупнению вузов, оставив на рынке только те, которые обеспечивают качественное образование. Также Президент поручил создать еще один вуз по примеру Назарбаев Университета.

Но можно ли отнести Казахстан к странам, «естественно» тяготеющим к Европейскому союзу? Думается, что нет. Использовать опыт? Да! Но здесь дело в типе модернизационных процессов в Казахстане, где модернизация произошла при сохранении идентичности общества и страны. Здесь современные технологии ложатся на сохраняющиеся традиционные устои и связи в обществе с использованием европейских стандартов как критериев достижения результата. И бояться изменений казахстанской идентичности не следует. Она должна привнести в себя черты общества с высокой технологией, цифровой экономики, постиндустриального общества, то есть формирование новой казахстанской идентичности на новой основе общественного сознания и гражданского общества. При этом бесценная консолидированность должна сохранить свою сущность и стать еще более монолитным, но на новой основе своего развития.

Я желаю и дальше казахстанцам беречь мир и свою историю, хранить традиции и консолидированность народа и двигаться уверенно вперед по четко намеченным направлениям развития. Таким и явилось новое Послание Президента Казахстана – лейт­мотив движения, динамики и диалектики развития страны.

Сейт Али Авджу, доктор PhD, профессор, директор Центра интернационализации и имид­жа ЕНУ им. Л. Гумилева (Турция)

В унисон стратегическим прог­раммам Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 октября 2018 года выступил с ежегодным Посланием народу.

Одним из важнейших направлений было образование. Речь идет о повышении его качества, начиная с дошкольного, начального, среднего и заканчивая высшим. Отмечена сфера высшего образования в плане «поднятия планки качества образования в академических учреждениях в системе высшего образования».

Успешность университетов напрямую зависит от эффективности востребованности выпускников на высокооплачиваемых рабочих местах. Поэтому и цели поставлены в области «проведения политики интеграции высших учебных заведений». Здесь наглядно прослеживается идея конкурирования, и задача стоит перед образовательной сферой услуг жесткая. Только сильнейший сможет выжить.

Казахстанские вузы, в частности Назарбаев Университет, стали хорошим примером того, каких успехов может достичь вузовское образование в Казахстане. Наконец, Президент Нурсултан Назарбаев рассказал о программе международного партнерства и топ-менеджеров: «Очень важно наладить парт­нерские отношения с ведущими мировыми университетами, прив­лекая лучших иностранных менеджеров высшего звена, как это делает Назарбаев Университет». Действительно, Минис­терство образования и науки Казахстана с 2016 года, соглас­но разработанной программе, привлекает иностранных топ-менеджеров для управления университетами, думаю, с той целью, чтобы извлечь выгоду из опыта иностранных специалис­тов с максимальной пользой для реформирования системы вузов. Вместе с тем эту программу можно усилить, подписав контракты за 2–3 месяца предварительно, чтобы топ-менеджер знал, на что ему ориентироваться.

Я работаю по этой программе в качестве директора по интернационализации и имиджу в ЕНУ им. Л. Гумилева. Пользуясь случаем, искренне благодарю Министерство образования и науки, ЕНУ им. Л. Гумилева за предоставленную возможность. Мы фокусируемся на открытии казахстанских центров культуры и образования за рубежом, а также на международном сотрудничестве. С февраля 2018 года ЕНУ распахнул двери четырех культурно-образовательных центров в Беларуси, Иране, Китае и Турции. Именно они стали инновационным способом интернационализации при минимальных затратах, обеспечивают преемственность сотрудничества между университетами.

Да и преимущества подобных центров налицо: социально-культурная значимость (рост иностранных студентов и преподавателей, укрепление межкультурного взаимопонимания), внешняя политика (позиционирование Казахстана как мирного члена мирового сообщества), экономическое (рост иностранных студентов напрямую влияет на увеличение доходов, в том числе совместная деятельность по меж­дународным проектам совместно с партнерскими организациями), академическое (соответствие международному качеству), конкурент­ное (международный брендинг и позиционирование), developmental (развитие студентов и сотрудников, институциональное обучение и обмен, наращивание потенциала). Все вышесказанное звучит в унисон со стратегической программой Президента Казахстана, озвученной народу.

Гаур Пунит, доктор PhD, приг­лашенный преподаватель ЕНУ им. Л. Гумилева, доцент (Индия)





Обращение Президента Казахстана к народу – это новые разработки.

С тех пор как Казахстан получил независимость, прошло более 25 лет. За эти годы Президент страны принял и реализовал множество инициатив для свое­го народа искренне и честно. Известно, что распад Советского Союза привел к формированию нескольких новых независимых государств, в том числе Казах­стана, и большие проблемы перед этими новыми независимыми странами заключались не только в том, чтобы перестроить свою внешнюю политику, искать свое место на международной арене. Они также столкнулись с проблемой внутренней политики. Сегодняшний Казахстан – не только лидер Центрально-Азиатского региона, но и находится в списке немногих стран мира, где многочисленные инновационные инициативы были приняты в течение короткого промежутка времени.

«Мечтай о большем, поставь цели и действуй» – это душа всех этих инициатив, которые взял на себя Президент Нурсултан Назарбаев с самого начала независимости Казахстана. Глава государства, ежегодно выступая перед народом, оглашает не только работу, которая уже проделана Правительством, но и исполнение планов для нации. В нынешнем году он также выступил с Обращением к народу, особенно в контексте международной арены. И говорил о проблемах, связанных не только с казахстанской нацией, но и с гражданами Казахстана. Его Послание текущего года связано с риторическим важным вопросом для ученых всех дисциплин: «Что делает страну великой?». У этого вопроса есть несколько ответов в соответствии с субъективным пониманием личности, но самый простой из них: «Граждане делают нацию великой». И в этой точке зрения конкретным ответом служит сама суть Послания нынешнего года.

Послание народу полностью сосредоточено на гражданах Казахстана, их проблемах и перс­пективах. Но что более важно, другой вопрос, который столь же значим в контексте Казахстана: будет происходить исполнение, нежели планирование? И начало выступления Президента Казах­стана сосредоточилось на этом конкретном вопросе, где он рассказал о достижениях Казах­стана как нации в мире. Особо упомянуты международный статус государства, его геополитическая роль в регионе, прямые иностранные инвестиции в 300 млрд долларов. Отмечено также, что Казахстан стал первым государством среди стран СНГ, которое приняло EXPO 2017 и достигло 36-го ранга среди 190 стран мирового бизнес-индекса. Эти факты отражают действенность исполнения, которое имеет большее значение, чем планирование.

Затронута тема основных факторов эффективной внешней политики, в которых особо упомянуты новая глава сотрудничества между странами Центральной Азии, правовой статус Каспийского моря, завершение миссии в Совете Безопасности ООН, подчерк­нут мирный процесс урегулирования международных вопросов.

Обсуждены вопросы планирования в отношении благосостоя­ния казахстанских граждан в рамках 5 важных параметров: рост доходов населения, повышение качества жизни, удобная среда проживания, гражданско-ориентированный государственный аппарат, привлечение каждого гражданина Казахстана к трансформации страны.

Юрий Аршинов, главный редактор Российско-Казахстанского экспертного IQ-клуба, советник министра экономического развития Саратовской области (Россия)

Партнерство России и Казах­стана – залог стабильного развития Евразии.

В условиях турбулентной обс­тановки на международной арене именно приверженность Казахстана стабильным отношениям со всеми мировыми и региональными центрами силы внушает пусть осторожный, но оптимизм перспективам поступательного развития Евразии. И внешнеполитическая часть Послания Президента народу Казахстана задала конкретные ориентиры работы Астаны в этом направлении как для страны, так и для внешних наблюдателей.

Для российской стороны крайне важен тот факт, что в качестве основных внешнеполитических партнеров Казахстана Нурсултан Назарбаев традиционно назвал Россию и Евразийский экономический союз, где отношения, убежден казахстанский Лидер, стали эталонными.

Россия и Казахстан действуют согласно духу и логике Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года. И это не просто слова, а поступательная совместная работа над решением задач общих экономических и политических вызовов.

В 2018 году особое внимание лидеров двух стран было акцентировано на принятии крайне важных решений по дальнейшему развитию Евразийского экономического союза, межрегио­нального диалога в Центральной Азии, успешно реализуется повестка интеграции многосторонних инфраструктурных и энергетических проектов.

Очередная масштабная встреча двух глав государств пройдет в рамках Форума приграничного сотрудничества России и Казахстана в Петропавловске, который состоится 9 ноября текущего года.

Знаками качества медиаторской роли Казахстана в современных международных отношениях стали Астанинская площадка мирного урегулирования и подписание Конвенции о статусе Каспийского моря в Атырау. Таким образом, казах­станское государство крайне эффективно реализовало непрек­лонную линию миротворчества в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Россия ценит приверженность Казахстана Уставу ООН, надежность Астаны при решении сложных задач современной мировой повестки.

В Послании вторым по значимос­ти упомянут Евразийский экономический союз. На фоне роста критики в отношении ЕАЭС в Казахстане, влияния антироссийских санкций на процесс ослабления тенге Президент подчеркивает: Казахстан ничего страшного в этих процессах для себя не видит и продолжает курс на евразийскую интеграцию.

Отношения России и Казахстана крайне важны для успешного развития ЕАЭС. Именно от успеха этого интеграционного проекта во многом зависит конкурентоспособность наших стран на мировой арене и, как следствие, экономическое благополучие всех жителей. В текущем году Москвой и Астаной проведена огромная совместная работа по совершенствованию функционирования общих рынков ЕАЭС, снятию препятствий на внутреннем рынке, формированию евразийских брендов, развитию торгово-экономических связей с третьими странами и активизации диалога по вопросам цифровой повестки.

Евразийский союз увеличивает привлекательность для внешних партнеров. В 2018 году подписано преференциальное торговое соглашение ЕАЭС с Ираном. В развитии общих проектов заинтересованы Китай, Индия, Южная Корея и Турция.

Что касается заявления Президента Казахстана о том, что «в непростых современных условиях внешняя политика РК требует адаптации и продвижения нацио­нальных интересов на принципах прагматизма», кажется абсолютно уместным отметить, что в России всегда ценилась прогнозируемая политика Астаны. Ни одна страна не будет жертвовать национальными интересами в угоду третьим странам, в связи с этим приверженность Казахстана политике многовекторности не вызывает удивления или тем более осуждения в России.

В последнее время ходили слухи о том, что отношения между Казахстаном и Россией охладились, однако реальная повестка отношений Москвы и Астаны основана не на слухах, а на решении конкретных задач мирного развития Евразии и наших двух стран в качестве приоритетных. И Президент Республики Казах­стан Нурсултан Назарбаев Посланием дал понять, что братские узы остаются по-прежнему нерушимыми.

Ашраф М. Аттия, профессор, приглашенный ученый ЕНУ им. Л. Гумилева (Египет)

Образование – основной фактор экономического развития Казахстана.

30 августа каждого года Респуб­лика Казахстан отмечает День Конституции – день, когда была принята новая Конституция создающегося государства, приобретшего свою независимость от бывшего Советского Союза. Конституция «независимости» положила начало новому этапу в истории государства.

За свою современную историю Казахстан пережил немало испытаний и страданий: страшный голод 1920-х годов XX столетия, сталинские реп­рессии, последствия Великой Отечественной войны. Несмот­ря на тяжелый путь, страна не потеряла своего национального духа и веры в собственную силу. Казахстанский народ с уважением и бережностью относился к своему культурному и историческому наследию. Смотрел в будущее, не забывая свое прошлое, стремился к современности, формируя свои мировоззренческие ориентиры на основании исторического опыта с одной стороны и адекватного понимания существую­щей реальности – с другой стороны.

Одной из фундаментальных основ, на которых Казахстан построил свое видение о будущем современном государстве, стало образование. Руководство страны с первых дней независимости уделяет пристальное внимание развитию казахстанского гражданина: в социальном, экономическом, культурном и научном планах. Государством выделяются огромные ресурсы на создание благоприятной поч­вы для развития образования и науки.

Университеты есть по всей стране. Указом Нурсултана­ ­Назарбаева от 5 ноября 1993 года учреждена прог­рамма «Болашақ», предполагающая прохождение казахстанскими студентами академического обучения и научных стажировок в ведущих университетах мира. Студенты приобретают передовой опыт развитых стран, производственное знание и прикладные навыки, обеспечивающие им эффективное управление делами молодого государства. Поэтому неудивительно, что руководящие посты в государственных и частных структурах занимают именно молодые специалисты, учившиеся по программе «Болашақ».

Далее запускается программа повышения квалификации своих кадров и подготовки их в соответствии с мировыми стандартами – это программа привлечения зарубежных специалистов в вузы страны. Суть ее заключается в том, что казахстанские университеты привлекают зарубежных профессоров из признанных университетов мира на краткосрочной и долгосрочной основе, чтобы они поделились своим опытом с казахстанскими специалистами и внедрили новые методы в научно-образовательный процесс.

Среди университетов, успешно и эффективно реализующих программу, – ЕНУ

им. Л. Гумилева, один из ведущих вузов страны, обладающий международным признанием, высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, современной технологической и информационной базой. Созданный 23 мая 1996 года Указом Президента Республики Казахстан, университет отметил свое 20-летие не так давно. За короткое время преодолел период становления и стал флагманом науки и образования страны, заняв достойное место среди университетов мира. В том видится результат огромных предпринятых шагов на организационном, учебном и научно-исследовательском уровнях, совместных усилий казахстанских и зарубежных специалистов. В связи с этим стоит отметить, что с 2011 года ЕНУ им. Л. Гумилева привлек свыше 2 000 зарубежных профессоров в разных сферах естественных и гуманитарных наук.

Знаком признания усилий университета по предоставлению качественного образования и подготовке квалифицированных специалистов стала порученная университету Правительством страны задача готовить востребованных для приоритетных секторов экономики страны специалистов, в частности в сфере аэрокосмических технологий, дистанционного и спутникового зондирования.

Понимание университетом своей миссии и роли в экономической модернизации страны укрепляет его связи с обществом, способствует популяризации образования и формированию профессионального имиджа университета как научного рычага развития страны.

Талал Аввад, доктор PhD, профессор, директор Центра по развитию предпринимательства и инноваций ЕНУ им. Л. Гумилева (Сирия)

Вот уже почти 2 года, как Казахстан стал добрым домом для меня и моей семьи. За это время я не мог не отметить, что благодаря мудрости и усилиям ­Нурсултана Назарбаева продемонстрированы огромные успехи в развитии экономики и неуклонного повышения благосостояния населения страны.

Будучи интегрированным в казахстанское общество, я в курсе политических и общественных событий в жизни Казахстана и особое внимание уделяю тем реформам, которые проводятся по инициативе Первого Президента. В процессе работы понял, что периодические Послания, а также Обращения Главы государства к своему народу конкретизируют его стратегии и программы с учетом новых явлений в общественной жизни страны и в мировом политико-экономическом процессе.

Видение Нурсултаном ­Назарбаевым будущего Казах­стана как экономически мощного и интегрированного в международное пространство государства стало ключевым фактором в стратегии развития казахстанского общества. Несомненно, успешное развитие экономики любой страны неразрывно связано с образованием и наукой. Господин Президент поручил проводить политику по укрупнению вузов, оставив на рынке только те, которые обеспечивают качественное образование. В высшем образовании, по словам Нурсултана Назарбаева, необходимо повысить качество, которое будет определено важным критерием – трудоустройством выпускников.

Интеграция науки, образования и рынка – путь к повышению качества образования и трудоустройству выпускников. Интеграция теоретических, аналитических знаний с практичес­кими навыками, обеспечение тесной связи научной теории и практического опыта стали трендовым направлением образовательных программ. Решение насущной проблемы включает в себя комплексный подход к разработке стратегических прог­рамм по модернизации системы образования до моделирования устоявшегося мышления педагогических кадров.

В качестве инструментов по практическому применению теоретических знаний образовательных институтов, как правило, становятся производственные практики, стажировки и лабораторные занятия.

Для меня большая честь работать в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, признателен за возможность стать частью проводимых Главой государства реформ для достижения устойчивого развития Республики Казахстан.





Сан Хун Ан, доктор PhD, профессор, приглашенный ученый ЕНУ им. Л. Гумилева (Корея)

Духовное развитие любого народа есть отражение государственной устойчивости и его стабильности.

Первое, на чем хотелось бы заострить внимание, – Послание Президента народу от 5 октября 2018 года. Оно отражает своевременные благие намерения по росту доходов населения и повышению качества жизни казахстанцев. Это ответы на глобальные и локальные вызовы современности. Уверен, все пункты Послания Президента будут реализованы упорным трудом казахстанского народа. И надеюсь, все будет гораздо лучше, чем планируется, и желаю народу Казахстана благополучия и успехов.

Второе. Хочу проговорить мысли о духовном. Речь идет о публикации казахского фольк­лора в Корее. В апреле текущего года в Сеуле была опубликована книга «Казахские народные сказки» на корейском языке, которую я перевел. До этого в Корее не было книги о казахских сказках. В книге много прекрасных картин. Известный казахский художник Али Мендыбай их рисовал. Источник, использовавшийся мною для перевода, – «Казахские народные сказки». Эта книга была издана в 2002 году издательством «Мектеп» в Алматы.

Благодаря директору издательства я смог опубликовать «Казахские народные сказки» в Корее. Причина, по которой решено перевести и опубликовать казахский фольклор, проста. Впечатлило первое знакомство с казахскими сказками. Поэтому очень захотелось, чтобы мои соотечественники ознакомились с прекрасным казахским фольклором. Именно в них в большинстве своем имеется и целостность, и завершенность, как если бы их писал профессиональный писатель. В них отражаются образ жизни и отношение к природе казахских кочевников, живущих и поныне в Великой степи. Я увидел казахский быт, обычаи, традиции, передающиеся из поколения в поколения, желания народа, пусть иногда фантастические, но всегда трогательные, искренние. Теперь я надеюсь, что благодаря этой книге корейцы узнают о Казахстане больше, чем сейчас. Культуру надо развивать и продвигать. Я бы очень хотел, чтобы этот переведенный труд использовался в научных исследованиях казахского фольклора и культуры в Южной Корее. И буду рад, если эта книга поможет культурному обмену между моей Родиной и Казахстаном.

Духовное развитие любого народа, собственно, есть отражение государственной устойчивости и стабильности. Об этом тревожится Президент Казахстана, так как все основополагающие документы, программы, разработанные и применимые в Казахстане, – в действии и находят поддержку у народа.









Андрей Шенин, кандидат исторических наук, ассоциированный профессор, приглашенный ученый ЕНУ им. Л. Гумилева (Россия)

Определены важнейшие сферы развития человеческого капитала.

Небольшая история. Я родился еще в СССР. Лихие 1990-е помню смутно, об экономичес­ких проб­лемах тогда в силу возрас­та не подозревал, но что отчетливо помню, так это людей, окружавших меня. Поколение 1989–1991 годов рождения в моем дворе видело свое будущее вполне отчетливо – стать бандитом или коммерсантом, что местами означало едва ли не одно и то же. Пределом мечтаний было получить максимально много денег любым путем и уехать за границу, чтобы греться на пляже.

А современное поколение – оно другое. Работая со студентами уже третий год в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, могу четко сказать, что современная молодежь не желает зарабатывать нечестным путем. Ею движут амбиции, но выраженные не в материальном эквиваленте, а в профессиональном. Студенты не желают хапать деньги любыми путями, они хотят стать экспертами в своей области, получать достойную плату за высокую квалификацию и слышать про себя «этот парень/девушка – настоящий профессионал своего дела».

И меня радует, что Правительство Казахстана тонко чувствует настроения в молодежной среде – самой активной и динамичной. Нет необходимос­ти даже упоминать все этапы модернизации Казахстана, в череде которых – программы «Болашақ», «7–20–25», призванные дать будущим поколениям как интеллектуальную базу для развития, так и материальные условия для жизни.

В Послании нынешнего года Президентом Нурсултаном ­Назарбаевым целый блок уделен вопросам образования: повышение доли расходов в ВВП на образование, планомерное повышение качества дошкольного и среднего образования, увеличение грантов, разработка Закона «О статусе педагога» и так далее. Определены важнейшие сферы развития человечес­кого капитала.

Изменения не происходят в один день, прогресс требует времени, терпения, настойчивости и понимания глобальных трендов. И в Правительстве Казахстана это прекрасно понимают, шаг за шагом работая над ростом благосостояния казахстанцев, повышением доходов и качества жизни.





Пламен Димитров-Петров, доктор PhD, приглашенный ученый ЕНУ им. Л. Гумилева (Болгария)

Главное богатство Казахстана – человеческий ресурс.

Казахстан – огромная страна, богатая нефтью и другими природными ресурсами, но надо сделать упор на будущем – это люди, амбициозные, молодые, хорошо образованные. По сравнению со стареющими нациями в Европе, и особенно в Восточной Азии, Казах­стан имеет серьезное конкурент­ное преимущество. В будущем обязательно надо предвидеть большие инвестиции в образование и улучшение качества жизни граждан страны. Кстати, именно повышение качества жизни стало одним из основных акцентов в Послании Президента Нурсултана Назарбаева. Улучшение жизненной среды – фактор для предотвращения эмиграции и оттока населения, который наблюдается во многих посткоммунистических странах. Образованные и здоровые люди – это фундамент не только успешного демографического, но и экономического развития страны.

Что касается экономики, понятно, что и в следующие 10–15 лет нефть останется главным экспортным товаром Казахстана. Мировой спрос на «черное золото» увеличивается, и хотя цена сильно колеблется, вряд ли опустится ниже 50 долларов за баррель.

Казахстанское месторождение Кашаган – одно из самых больших в мире и будет основным драйвером роста нефтедобычи в стране. В принципе у Казахстана хорошая диверсификация маршрутов неф­тяного экспорта, но в будущем надо инвестировать в энергетический коридор Актау – Баку – Средиземное море, потому что он обеспечивает выход на большие европейские рынки.

Развитие нефтяного сектора экономики – производство товаров и сервисная сфера – тоже должно иметь место в стратегии будущего развития страны. В Послании Президента перечислены основные направления «экономики будущего» – альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, искусственный интеллект, блокчейн. Для развития перечисленных экономических секторов большие природные ресурсы не нужны, здесь опять надо ставить акцент на человеческом факторе, на личную инициативу предпринимателей и регулярную роль государства.

И конечно, перенимать опыт у ведущих стран мира. Пользуясь своим выгодным географическим положением и огромной площадью территории, Казахстан может позиционировать себя как неотъемлемое звено транспорт­ных коридоров, связывающих Китай и Европу. Для этого нужны инвестиции в инфраструктуру и хорошие отношения с соседями, которые, собственно, благодаря дальновидной политике Президента Казахстана и выстроены. Кроме того, страна уже превращается в энергетический коридор посредством трубопроводов, которые транспортируют газ из Центральной Азии в Китай.

Казахстан – одно из лидирующих государств Центральной Азии, и у него есть действенные экономичес­кие рычаги, чтобы созидать и соз­давать достойные условия жизни для своих граждан, для молодежи в первую очередь.