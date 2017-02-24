Официально Послание Президента и план работы на 2017 год обсудили в МВД

В МВД состоялась Коллегия министерства, на которой рассмотрены задачи органов внутренних дел в свете Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А. народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", а также меры по реализации Плана работы Правительства на первое полугодие 2017 года.



В работе коллегии приняли участие руководящий состав центрального аппарата МВД, Национальной гвардии, ДВД, ДУИС, ДЧС, Местной полицейской службы, командующие региональными командованиями и начальники ведомственных учебных заведений.



Министр внутренних дел К. Касымов отметил, что Послание Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева от 31 января текущего года имеет стратегический характер и свидетельствует о преемственности курса Президента по государственному строительству и модернизации Казахстана.



Как подчеркивается в Послании, реализация двух предыдущих модернизаций дали Казахстану бесценный опыт. Для достижения общенациональных целей и благосостояния будущих поколений Президентом в Послании поставлена задача создать в стране новую модель экономического роста и обеспечить Третью модернизации Казахстана.



Министр подробно сообщил об основных принципах Третьей модернизации и ее приоритетах, отдельно остановился на задачах, стоящих перед органами внутренних дел в рамках реализации положений Послания.



На коллегии также были обсужден ход реализации Плана работы Правительства на первое полугодие 2017 года в части деятельности органов внутренних дел.



По итогам заседания коллегии руководителям служб центрального аппарата министерства и региональных департаментов, ведомственных учебных заведений даны конкретные поручения по принятию организационных и практических мер по реализации поручений Главы государства.

