Послание Президента народу Казахстана состоится 30 ноября
Ксения Воронина
Пресс-секретарь Президента РК Даурен Абаев подтвердил дату Послания Президента народу РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальную страницу Акорды в Facebook.
"Мы подтверждаем информацию о том, что Послание Президента народу Казахстана состоится 30 ноября. Более того, мы планируем организацию прямого эфира на нескольких республиканских телеканалах. Как уже сказал сам Нурсултан Абишевич в ходе расширенного заседания Правительства, обращение будет посвящено действиям нашей страны в условиях мирового кризиса", – отметил Абаев.
Пресс-секретарь также заверил, что Послание будет интересно каждому.