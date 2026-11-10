Послание Президента: новые ориентиры социальной политики обсудили в Шымкенте

За строкой Послания
Дана Аменова
корреспондент

В рамках рабочей поездки председатель Федерации профсоюзов РК, член Қазақстан Халық Кеңесі Сатыбалды Даулеталин провел встречу с жителями жилого массива Сайрам, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Центр профсоюзных коммуникаций ФПРК

Основной темой открытого диалога стало разъяснение Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», а также обсуждение вопросов занятости, заработной платы, поддержки предпринимательства и развития социальной инфраструктуры.

В ходе встречи Сатыбалды Даулеталин остановился на решениях, которые непосредственно затрагивают повседневную жизнь граждан и перспективы развития региона.

Одним из ключевых вопросов стало повышение минимальной заработной платы. С 1 января 2027 года ее размер предусмотрено увеличить с 85 до 110 тысяч тенге. Эта мера затронет около 1,8 млн граждан, в том числе более 370 тысяч работников бюджетной сферы.

«Федерация профсоюзов Казахстана последовательно выступала за повышение минимальной заработной платы. Поэтому мы поддерживаем это решение. Но важно понимать, что увеличение минимальной заработной платы не означает автоматического повышения всех окладов на 30 процентов. Главное — чтобы рост заработной платы сопровождался увеличением реальных доходов населения», — подчеркнул председатель ФПРК.

 Член Қазақстан Халық Кеңесі также обратил внимание на необходимость сдерживания инфляции, отметив, что для каждой семьи важно не только то, сколько денег она получает, но и сколько товаров и услуг может приобрести на эти средства.

Отдельный блок выступления был посвящен развитию малого и среднего бизнеса. Сегодня его вклад в ВВП Казахстана достиг 40 процентов, а доля в инвестициях в основной капитал приблизилась к 70 процентам. В этой связи Президентом предложено рассмотреть введение с 1 января 2027 года нового трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса, а также расширить доступ предпринимателей к финансированию и государственным закупкам.

Говоря о значении этих инициатив для жителей Шымкента, Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что меры поддержки должны быть доступны не только крупным предприятиям, но и небольшому семейному бизнесу.

«Человек, который хочет открыть мастерскую, небольшое производство или предприятие сферы услуг, должен иметь возможность получить необходимую информацию и воспользоваться действующими программами. Ведь развитие малого бизнеса — это дополнительные рабочие места и доходы семей», — отметил спикер.

Особое внимание в выступлении было уделено занятости и промышленному развитию Шымкента. За девять месяцев 2026 года в городе создано 7 746 рабочих мест, из них 7 609 — постоянные. В обрабатывающей промышленности запущено 16 новых проектов стоимостью 30 млрд тенге, обеспечивших работой 762 человека.

 На 2027 год запланирована реализация еще 45 промышленных проектов на сумму 170 млрд тенге с созданием 2 780 рабочих мест. В целом инвестиционный портфель Шымкента на 2026–2030 годы включает 164 проекта общей стоимостью 4,46 трлн тенге. Ожидается, что их реализация позволит создать более 19 тысяч рабочих мест.

При этом, по словам Сатыбалды Даулеталина, экономический рост должен сопровождаться подготовкой квалифицированных кадров, особенно среди молодежи, и обеспечением достойных условий труда.

«Важно готовить специалистов для новых предприятий. Чтобы выпускники колледжей и вузов имели возможность найти работу. Чтобы профессиональное обучение соответствовало потребностям работодателей. И самое главное — чтобы новые рабочие места обеспечивали достойную заработную плату и безопасные условия труда», — подчеркнул председатель ФПРК.

Значительная часть встречи была посвящена обсуждению программы «Народная стройка», предусматривающей направление около 6,5 трлн тенге из Национального фонда на развитие инфраструктуры до конца 2029 года. На первоначальном этапе запланировано строительство порядка 70 объектов здравоохранения и около 50 объектов образования, спорта и культуры.

Говоря о практическом значении программы для жителей мегаполиса, Сатыбалды Даулеталин отметил необходимость учитывать реальные потребности населения при определении приоритетов строительства и модернизации инфраструктуры.

«Для жителей массива Сайрам особое значение имеют вопросы развития местной инфраструктуры. Это состояние дорог, уличное освещение, водоснабжение, общественный транспорт, доступность школ и медицинских учреждений. Поэтому при реализации государственных программ важно учитывать предложения жителей», — подчеркнул член Қазақстан Халық Кеңесі.

В числе важных для региона решений Послания также названы строительство восьми современных перинатальных центров и семи многопрофильных детских больниц. Одна из таких больниц должна появиться в Шымкенте.

Кроме того, предусмотрено повышение заработной платы специалистов участковой службы первичной медико-санитарной помощи за непрерывный стаж работы — до 40 процентов. Ожидается, что мера затронет более 77 тысяч медицинских работников.

 Вопросы образования и социальной поддержки также стали частью диалога с жителями города. В частности, речь шла о развитии инклюзивного образования, обеспечении образовательных организаций необходимыми специалистами, сокращении излишней отчетности педагогов и повышении адресности социальной помощи.

 Сатыбалды Даулеталин остановился на значении новой Конституции и создании Қазақстан Халық Кеңесі, получившего конституционный статус и право законодательной инициативы. Представляя Федерацию профсоюзов в этом институте, он подчеркнул, что рассматривает его как дополнительную возможность поднимать на общенациональном уровне вопросы, волнующие работников и их семьи.

«Для меня это дополнительная возможность поднимать на общенациональном уровне вопросы, которые волнуют работающих граждан и их семьи. В том числе вопросы заработной платы, занятости, социальной защиты и трудовых прав», — пояснил он. 

Подводя итоги выступления, Сатыбалды Даулеталин акцентировал внимание на главном критерии эффективности государственных решений — реальных изменениях в жизни людей.

«Главное — чтобы все эти решения были реализованы. Чтобы люди видели реальные результаты. Чтобы заработная плата росла. Чтобы предприниматели могли развивать своё дело. Чтобы молодёжь имела возможность найти работу. Чтобы строились необходимые людям объекты. Как председатель Федерации профсоюзов Казахстана, я буду и дальше отстаивать интересы работающих граждан. А как член Халық Кеңесі считаю важным использовать новые возможности для продвижения общественно значимых инициатив», — заключил Сатыбалды Даулеталин.

В ходе диалога были выслушаны предложения и мнения жителей города, а также даны ответы на актуальные вопросы.

#политика #обсуждение #послание

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