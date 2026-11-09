В Таразе и районах Жамбылской области прошли встречи по Посланию Президента

В Жамбылской области в целях разъяснения задач, обозначенных в Послании Главы государства, члены информационной группы провели ряд встреч в городе Таразе, Байзакском и Жамбылском районах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление информации и общественного развития акимата

Фото: Управление информации и общественного развития акимата Жамбылской области

В них приняли участие местные жители, молодежь, представители агропромышленного комплекса и сферы образования, руководители этнокультурных объединений, а также трудовые коллективы.

Информационная группа работала по двум направлениям. В ее состав вошли депутат Курултая Абильхаир Тамабек, член Халық Кеңесі Уалихан Болатбек, отраслевые вице-министры и председатель Комитета специальных программ Министерства национальной экономики.

В ходе встреч были разъяснены основные приоритеты Послания, обсуждены актуальные для региона вопросы. В частности, особое внимание уделили развитию сельского хозяйства, рациональному использованию водных ресурсов, модернизации ирригационных систем, развитию производства, поддержке фермеров и предпринимательства в сельской местности. Кроме того, жители поделились своими предложениями и мнениями по социальным и инфраструктурным вопросам.

На встрече с представителями агропромышленного комплекса депутат Курултая Абильхаир Тамабек подчеркнул важность рационального использования водных ресурсов для Жамбылской области. По его словам, значительная часть населения и хозяйственных объектов региона использует подземные воды. Однако их запасы не безграничны. Поэтому рациональное использование и сохранение водных ресурсов — одна из важнейших задач сегодняшнего дня.

Депутат также отметил, что в Послании Главы государства поставлена задача ускорить завершение работ по созданию Национальной информационной системы водных ресурсов. Эта система позволит вести точный учет объемов воды, эффективно управлять водными ресурсами и сокращать потери в распределительных сетях.

В целом встречи прошли в формате открытого обмена мнениями. Жители смогли задать волнующие их вопросы и внести свои предложения. Члены информационной группы подчеркнули, что реализация задач, обозначенных в Послании, должна быть ориентирована на конкретные результаты. Также они обратили внимание на важность взаимодействия государственных органов и общества в решении вопросов, связанных с развитием региона.