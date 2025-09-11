Послание Президента: партия «Ауыл» готова выступить ключевым проводником реформ

42

В Астане под руководством председателя партии «Ауыл» Серика Егізбаева состоялось заседание республиканского партийного актива, посвящённое обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото пресс-службы партии

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса, руководители и представители всех региональных филиалов, активисты, а также ответственные сотрудники Центрального аппарата. Кроме того, посредством видеоконференцсвязи к обсуждению подключились председатели областных и районных структур партии, что позволило охватить максимально широкий круг участников.

Открывая заседание, Серик Егізбаев подчеркнул, что Послание Президента является стратегическим документом, который задаёт вектор развития государства на ближайшие годы и определяет ключевые ориентиры для всей политической системы страны.

«Партия «Ауыл» видит своей главной задачей не только донести содержание Послания до каждого гражданина, особенно сельских жителей, но и активно участвовать в его реализации. Это руководство к действию, которое требует от нас конкретных шагов, направленных на развитие аграрной сферы, инфраструктуры и повышение качества жизни наших соотечественников в сельской местности», — отметил он.

В ходе обсуждения участники подробно рассмотрели наиболее важные инициативы, озвученные в Послании. Основное внимание было уделено предложению о переходе к однопалатному парламенту и его влиянию на политическую систему страны, модернизации агропромышленного комплекса с внедрением современных технологий для повышения эффективности сельхозпроизводства, развитию инфраструктуры сельских регионов, включая дороги, водоснабжение, интернет и социальные объекты, а также мерам по усилению социальной поддержки населения, особенно жителей отдалённых сёл и малых населённых пунктов.

В ходе заседания депутаты Мажилиса также выступили и поделились своим мнением. Они отметили, что предлагаемые Президентом реформы направлены на кардинальное улучшение социальной и экономической ситуации в сельских регионах. Депутаты высказали конкретные предложения по поддержке аграрного сектора страны, кредитованию сельских предпринимателей, созданию стимулов для молодежи, чтобы она оставалась жить и работать в селе, а также по повышению доступности образования и медицинских услуг, включая разработку необходимых законодательных инициатив.

Серик Егізбаев подчеркнул, что развитие села должно стать одним из ключевых приоритетов политики государства. Он отметил, что только через комплексное решение проблем сельских территорий можно добиться реального роста благосостояния граждан и продовольственной безопасности страны.

В рамках заседания слово было предоставлено представителям региональных филиалов партии. Они поделились актуальной информацией о ситуации на местах и проблемах, которые требуют первоочередного внимания. Участники отмечали, что в сельских районах по-прежнему остро стоят вопросы нехватки рабочих мест, изношенной инфраструктуры и качественных социальных услуг. Особенно важным для регионов является улучшение медицинского обслуживания и доступа к образованию, а также поддержка фермерских хозяйств и малых сельхозпредприятий.

Представители регионов подчеркнули, что инициативы Президента, озвученные в Послании, отвечают ожиданиям сельского населения и дают возможность изменить ситуацию в лучшую сторону.

Кроме того, было решено подготовить детальный план мероприятий по популяризации Послания Президента среди широких слоёв населения. Этот план предусматривает активную разъяснительную работу в регионах, встречи с жителями, проведение форумов, семинаров и круглых столов.

В завершение заседания Серик Егізбаев подчеркнул, что партия «Ауыл» готова выступить ключевым проводником реформ и инициатив, озвученных Главой государства.

«Наш долг — объединить усилия общества, мобилизовать все ресурсы для того, чтобы каждое слово Послания нашло своё практическое воплощение. Мы будем не только поддерживать инициативы Президента, но и предлагать собственные проекты и решения, чтобы жизнь наших граждан становилась лучше», — сказал председатель партии.

Он также отметил, что активная работа будет вестись по всем направлениям — от законодательных инициатив в Парламенте до конкретных проектов в регионах. «Партия «Ауыл» подтвердила свою приверженность идеям развития страны, заявив о готовности к открытому диалогу и сотрудничеству со всеми, кто хочет внести вклад в процветание Казахстана и благополучие его народа.

 

#реформы #партия #послание #ауыл

Популярное

Все
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
«Маскарад» в Шымкенте
Здесь все продумано до мелочей!
Праздник позитивных привычек
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Не просто стратегия, а шанс
Капсулы здоровья... для коров
Горячие обеды – каждому школьнику
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Вторая жизнь плантаций
Переходят на водосбережение
Закладывая основу эффективного партнерства
Глава государства поздравил Kazinform
Запас прочности животноводства
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Завершается поливной сезон
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кызылординской области началась уборка риса
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Послание Президента: НПК выработала рабочие рекомендации дл…
Требуется слаженная работа
В ОСДП сделали заявление по однопалатному парламенту
Три года на кардинальную цифровую трансформацию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]