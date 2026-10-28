Послание Президента: перезагрузка госинститутов как основа стабильности Казахстана

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Мырзабек Туйганов, главный эксперт отдела по работе с регионами КИСИ при Президенте РК

Глава государства в новом программном документе обозначает новый этап укрепления государственной независимости, связанный с переходом от формирования основ суверенной государственности к обеспечению её долгосрочной устойчивости.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 35 лет независимости страна создала собственную политическую систему, институты государственной власти и механизмы защиты национальных интересов. Однако геополитическая конкуренция, технологические изменения и возрастающая неопределённость международных отношений предъявляют новые требования к их эффективности.

Если на первоначальном этапе определяющее значение имело институциональное оформление суверенитета, то сегодня на первый план выходит способность государства сохранять свободу стратегического выбора, предупреждать кризисы и самостоятельно реализовывать национальные приоритеты.

В этом контексте особое значение приобретает обозначенная Главой государства взаимосвязь независимости, внутренней стабильности и сильной экономики. Экономический потенциал расширяет возможности проведения самостоятельной политики, однако без эффективного управления накопленные ресурсы не всегда преобразуются в устойчивое развитие. Внутренняя стабильность создаёт условия для долгосрочных преобразований, но сама зависит от социальной справедливости, качества государственных институтов и доверия граждан. При этом расширение возможностей государства сопровождается возникновением новых уязвимостей.

Цифровизация повышает эффективность управления, но усиливает зависимость от технологической инфраструктуры; экономическая интеграция открывает международные рынки, одновременно повышая чувствительность к внешним кризисам. Следовательно, укрепление независимости требует не столько расширения административных функций, сколько повышения способности государства управлять возникающими рисками и предотвращать их перерастание в системные угрозы.

Именно с этих позиций следует рассматривать разработку Стратегии национальной безопасности РК на 2026–2030 годы, проект которой рассматривался на заседании Совета Безопасности. Её концептуальное значение заключается в формировании комплексного подхода к защите национальных интересов, учитывающего взаимосвязь политической, общественной, экономической, экологической, водной и продовольственной безопасности.

Современные угрозы редко ограничиваются одной сферой: энергетический дефицит способен сдерживать промышленное развитие, экономические диспропорции — усиливать социальную напряжённость, а информационные воздействия — использовать внутренние противоречия для ослабления общественного доверия. Поэтому результативность национальной безопасности определяется не только деятельностью специализированных органов, но и способностью всей системы государственного управления выявлять взаимосвязанные риски и согласованно реагировать на них.

Вместе с тем расширение содержания национальной безопасности повышает требования к организации государственной власти. Вовлечение различных ведомств в предупреждение комплексных угроз создаёт риск дублирования полномочий, размывания ответственности и неэффективного распределения ресурсов. Возникает противоречие: усложнение задач требует более развитой системы управления, однако её чрезмерная бюрократизация способна снижать оперативность и качество принимаемых решений.

В этой связи поручения Президента по реформированию государственного аппарата, устранению избыточных административных процедур и внедрению искусственного интеллекта приобретают непосредственное значение для укрепления независимости. Технологическая модернизация должна обеспечивать не просто ускорение документооборота, а развитие аналитических и прогностических возможностей государства, позволяющих заблаговременно выявлять угрозы и принимать обоснованные решения.

Принципиальным становится и изменение подходов к оценке эффективности государственной политики. Наличие стратегий, концепций и программ само по себе не свидетельствует о повышении защищённости национальных интересов.

Между политическими установками и практическими результатами могут сохраняться разрывы, обусловленные ведомственной разобщённостью, недостаточной координацией и отсутствием объективных критериев результативности. Поэтому реализация Стратегии национальной безопасности должна оцениваться не количеством проведённых мероприятий и подготовленных отчётов, а фактическим снижением критических зависимостей, повышением устойчивости стратегически значимых систем и способностью государственных институтов предупреждать кризисные ситуации.

Такой подход предполагает переход от преимущественно реактивной модели безопасности к системе, ориентированной на предупреждение угроз и укрепление внутренних возможностей государства.

В этой логике Послание Президента и Стратегия национальной безопасности выполняют взаимодополняющие функции. Послание определяет политические ориентиры укрепления независимости, тогда как Стратегия призвана преобразовать их в согласованную систему приоритетов, механизмов и ответственности. Связующим звеном выступает качество государственного управления, от которого зависит способность превращать стратегические установки в конкретные результаты.

При этом институциональная устойчивость не означает неизменности сложившихся структур. Напротив, сохранение независимости требует своевременного обновления управленческих механизмов при обеспечении преемственности национальных интересов и стратегических целей.

Таким образом, в новом историческом цикле формируется модель институционально обеспеченного суверенитета, при которой независимость подкрепляется способностью государства самостоятельно определять приоритеты развития, эффективно распоряжаться национальными ресурсами и сохранять устойчивость перед внутренними и внешними вызовами. Её принципиальное отличие от преимущественно мобилизационного подхода заключается в том, что безопасность обеспечивается не только концентрацией усилий при возникновении угроз, но прежде всего постоянным развитием государственных возможностей, предупреждающих их превращение в кризисы.

Именно переход от независимости как политико-правового статуса к суверенитету как устойчивой институциональной способности определяет стратегическое содержание нового этапа развития Казахстана.

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