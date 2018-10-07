Послание Президента ставит конкретные задачи перед внешнеполитическим ведомством – глава МИД РК

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов рассказал о задачах, вытекающих из Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
"Перед Министерством иностранных дел поставлены конкретные задачи по адаптации внешней политики и продвижению национальных интересов Казахстана на мировой арене на основе прагматизма. Обстановка в мире меняется и нам необходимо обеспечивать благоприятные внешние условия для развития Казахстана, эффективной реализации всех задач, которые поставил Глава государства", – отметил министр в своем выступлении перед дипломатическим корпусом в СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" и Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" в Алматинской области.
По его словам, в политическом плане речь идет о региональном сотрудничестве, укреплении добрососедства, миротворческой роли Казахстана, наведении мостов между Востоком и Западом, активном участии страны в многосторонней дипломатии.
"Глава государства ставит еще более высокие задачи в сфере "экономической дипломатии". Это – поддержка несырьевого экспорта, активная торговая политика, защита и продвижение казахстанского бизнеса за рубежом, привлечение инвестиций, технологий и лучшего мирового опыта, развитие туризма", – отметил глава ведомства.
Для реализации поставленных задач МИД будет тесно взаимодействовать и оказывать необходимую поддержку отраслевым ведомствам и регионам страны, заверил министр. В рамках визита руководителей иностранных дипломатических миссий в Алматинскую область регион представит свой экономический и инвестиционный потенциал.
"Отдельно Глава нашего государства выделил транспортно-логистический сектор. Мы будем продолжать уделять ему первостепенное внимание, особенно с учетом активной реализации китайской инициативы "Пояса и Пути" и ее сопряжения с казахстанской программой "Нурлы жол". Наш сегодняшний приезд в Хоргос имеет прямое отношение к этому важному направлению работы, и мы рассчитываем, что он даст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству наших стран в деле возрождения Великого Шелкового пути в условиях XXI века", – отметил глава МИД.
