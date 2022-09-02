Послание Президента: взгляд со стороны

Дипломаты впечатлены

Инициативы, озвученные в новом Послании Президента, и весь ход реформ в нашей стране способствуют укреплению сотрудничества Казахстана с другими государствами.

Такое мнение озвучили представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, после того как заслушали выступ­ление Касым-Жомарта Токаева. В зале «Казахстан» Министерства иностранных дел на онлайн-просмотр собралось более 60 дипломатов. Предложенный по традиции чай перед началом трансляции позволил им обменяться любезностями и последними новостями.

За десять минут до начала выступления слово взял заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, который коротко остановился на процессе реализации реформ в нашей стране.

– Символично, что наша встреча проходит после Дня Конституции. Три месяца назад в ходе исторического референдума в Основной закон были внесены изменения, за которые проголосовало 77% населения. Референдум стал отправной точкой для строи­тельства Нового Казахстана. Правительство будет придерживаться новых демократических принципов и увеличивать роль граждан в принятии решений, – отметил Роман Василенко.

Заместитель министра напомнил, что изменения в Конституцию касаются сокращения полномочий Президента, установления президентской респуб­лики с сильным Парламентом и подотчетным Правительством. Президент теперь не может быть членом политической партии (сам Касым-Жомарт Токаев приостановил членство в партии «AMANAT» еще до референдума, 26 апреля).

С 1 января 2023 года в Казахстане заработает Конституционный суд. Упрощаются условия для создания политических партий, и два новых политических объединения уже прошли первую стадию регистрации.

– Реформы нацелены на дальнейшую демократизацию политических процессов в Казахстане. Ограничиваются полномочия Президента, усиливается роль Парламента, формируются многопартийная система и эффективная система защиты прав человека. Казахстанское общество принимает все эти изменения, – сказал Роман Василенко, добавив, что целью реформ являются также демонополизация экономики, усиление конкурентоспособности, улучшение благосостояния граждан.

Объясняя необходимость второго за год Послания Президента народу, он подчеркнул, что Казахстану нужна была широкомасштабная трансформация после январских событий, иначе мог бы наступить период упадка.

– Я надеюсь, что нынешнее Посла­ние продемонстрирует вам, что наше государство решительно намерено создавать Новый Казахстан через политические, экономические и социальные реформы. Инициативы, которые будут объявлены сегодня, внесут свой вклад в дальнейшее развитие, – обратился Роман Василенко к присутствующим.

После того как Касым-Жомарт Токаев завершил свое выступление, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина – дуайен Мунтасер Абу Зейд от имени дипломатического корпуса поблагодарил Министерство иностранных дел Казахстана за приглашение.

– Послание Президента очень содержательное и полезное, в нем предложено решение по многим внутренним и внешним вопросам. Мы поздравляем дружественный казахстанский народ со всеми инициативами по построению Нового Казахстана и реформами, главной целью которых является повышение уровня жизни граждан. Палестина решительно приветствует и поддерживает программу политической модернизации Касым-Жомарта Токаева, – заявил он. – Многие из нас собирались здесь 16 марта, когда Президент объявил о значительных реформах, направленных на дальнейшее преобразование страны. По моим наблюдениям, многие из этих реформ уже реализованы и положительно влияют на политическую и общественную жизнь. Новые реформы будут способствовать дальнейшему укреплению дипломатических отношений между Казахстаном и другими государствами. Я верю, что Новый Казахстан предлагает новые возможности, и надеюсь на продолжение сотрудничества в рамках инициатив по дальнейшей демократизации, усилению защиты прав человека и роли гражданского общества.

– Касым-Жомарт Токаев выступил с очень смелым обращением. Лично я был впечатлен озвученной программой реформ. Поздравляю, вас ждет яркое будущее, – сказал в свою очередь Апостольский нунций Ватикана Фрэнсис Ассизи Чулликат.

В интервью журналистам дипломаты также благодарили МИД РК за создание условий и возможность слушать Послание Президента с синхронным переводом.

– Это важный день, начало нового учебного года и нового политического сезона, – сказал посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас.

Европейский дипломат отметил четкий фокус нового Послания Президента РК на развитие человеческого капитала. Сюда относятся вопросы повышения качества образования (с детского сада до вузов), здравоохранения (в том числе на селе).

– У нас уже есть проекты в этих сферах, но мы можем увеличить их количество. Мы продолжим предоставлять поддержку, чтобы реформы в Казахстане прошли как можно скорее и эффективнее. Социально-экономические реформы не должны быть отодвинуты на второй план политическими преобра­зованиями, мы должны оказывать им равную поддержку. Многие годы ЕС остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Члены ЕС являются крупнейшими инвесторами в вашу экономику. И мы продолжим эту практику. Но нужно обеспечить прозрачность, открытость процессов. Надеюсь, это еще больше привлечет зарубежные компании, – добавил Кестутис Янкаускас.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РК Павел Утюпин в первую очередь поздравил казахстанцев с прошедшим Днем Конституции, отметив, что это знаковый праздник, тем более с учетом недавних политических событий.

– Это второе Послание Президента Казахстана народу в этом году. И мы уже видим результаты выдвинутых Касым-Жомартом Токаевым в марте инициатив – это та работа, которая была проведена по внесению изменений в Основной закон, принятие и поддержка Конституции подавляющим большинством населения на референдуме. Мы в Беларуси прошли такой же путь, в этом году были внесены изменения в Конституцию, поэтому мы понимаем, какая огромная работа проведена, – сказал Павел Утюпин.

Нынешнее Послание, по его словам, является продолжением последовательных реформ, которые проводятся в Казахстане. Они обширны и многогранны. В социально-экономическом блоке налицо сбалансированный подход с точки зрения требований от бизнеса, развития и вклада в национальную экономику и одновременно важных инициатив по социальной поддержке населения. Речь идет о создании специальных счетов для детей, которые будут пополняться из Нацфонда, упрощении предпринимательских процедур во взаимодействии с властью, пересмотре Налогового кодекса, где грядут определенные послабления.

– Предлагаемое Президентом субсидирование инвестиций на развитие экономики для нас, представителей дипломатического корпуса, является в том числе посылом для активного занятия совместным инвестированием в экономику Казахстана, учитывая те проекты и направления, которые у нас есть. Их много, но я уверен, что новые инициативы приведут к еще большему развитию экономических отношений между нашими странами, как, впрочем, и с другими партнерами Казахстана. Инициативы в области образования, здравоохранения, переход на активизацию этой работы на сельском уровне тоже хорошая возможность для наших стран сотрудничать, – подчеркнул посол Беларуси.

Соединенные Штаты Америки с нетерпением ждут проведения президентских выборов в Казахстане и будут наблюдать за их процессом, сообщила временный поверенный в делах США в Казахстане Джуди Куо.

– Мы внимательно слушали выступление Президента Касым-Жомарта Токаева и поддерживаем его амбициозные реформы и инициативы, выступаем за полную реализацию реформ. Для нас было очень интересно узнать, что в стране пройдут президентские выборы, – сказала она в интервью.

По ее словам, США на протяжении 30 лет были надежным партнером Казахстана и всегда поддерживали его независимость и территориальную целостность. Джуди Куо также заверила, что Штаты готовы предоставить ту поддержку, которая необходима Казахстану на пути к реформам, для этого есть немало механизмов.

Свидетелями важного политического события в Казахстане стали и конгрессмены из США Джеймс Паннета и Томас Суози. Они отметили большой потенциал нашей страны, ее богатую и независимую культуру, значительные природные ресурсы, высокий уровень инвестиций и самое главное – человеческий капитал.

– Мы впечатлены конституционными поправками, которые были внесены летом, и реформами, озвученными сейчас, – подчерк­нул в завершение Томас Суози.