Послание Токаева 2026: где смотреть прямую трансляцию

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана завтра, 28 октября.

В мероприятии примут участие депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.



Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.

