Послание Президента можно сравнить с программой «Новые рубежи» Джона Кеннеди. Масштабность, глубина и актуальность поднятых в выступлении вопросов показывают, что при его подготовке была проведена огромная работа по изучению запросов общественности, а также проанализированы системные проблемы, в том числе социального характера, в каждом отдельно взятом регионе.

На мой взгляд, огромное значение для развития страны имеют инициативы Президента, касаю­щиеся восстановления ряда областей, упраздненных в 1990-х годах. При этом я особенно рад за жителей города Семей и населенных пунктов бывшей Семипалатинской области, которые теперь наконец-то смогут реализовать весь свой потенциал и стать одним из центров духовно-нравственной консолидации казахстанского общества.

Как известно, родиной великого Абая является урочище Жидебай, расположенное у реки Караул в Абайском районе близ Семея. Именно здесь прошли пос­ледние 10 лет жизни поэта. Они были наполнены плодотворным трудом. В Жидебае Абаем было написано множество лирических стихов, а также 27 из 45 «Слов назидания», осуществлены переводы произведений Лермонтова и Крылова.

Теперь благодаря тому, что город Семей обретет статус областного центра, наследие Абая получит новый импульс и станет источником влияния на модернизацию общественного сознания, напрямую связанного с укреплением мира и согласия между различными этносами.

Уверен, это в свою очередь отразится не только на развитии региона, но и будет иметь важное значение для продвижения идеологической политики государства в целом.