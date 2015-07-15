Послания номадов Свежий выпуск 504 Айжан АУЕЛБЕКОВА

В работе форума, организованного Республиканским координационно-методическим центром развития языков им. Ш. Шаяхметова при Комитете по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта, приняли участие ученые-тюркологи Казах­стана, Кыргызстана и Азербайджана. В своем докладе доктор исторических наук, профессор Казахского национального университета им. Аль-Фараби Берекет Карибаев выделил три периода формирования Казахского ханства: с осени 1457 по вес­ну 1458 года, когда ханом был Керей; с весны 1458 по 1462 год, когда к обосновавшимся в Могулистане Жанибеку и Керею переходят многие недовольные правлением хана Абулхаира улусы; 1462–1470 годы, тогда после смерти Есенбуга-хана к власти пришел его наследник Досмухаммед-хан.

– Неопытность 17-летнего хана и его нрав привели к междоусобным распрям в Восточном Туркестане. Этот период стал решающим в политическом усилении молодого ханства, – считает Берекет Карибаев. – К казахам примыкало все больше людей, их численность росла, параллельно расширялся район их кочевий. Сформировалось современное название казахской народности, с конца XV века термин «қазақ» приобретает политический характер, употребляясь для обозначения отдельных фео­дальных владений, созданных Кереем и Жанибеком, а с начала XVI века, после откочевки части племен с современной территории Казахстана во главе с Шайбани-ханом в Мавераннахр, термин «қазақ» обретает этнический характер.

Орхоно-енисейская письменность стала темой исследования доктора филологических наук, профессора Национальной академии наук Кыргызстана Ибраима Абдувалиева. О месте Азербайджана и Казахстана в системе общетюркской культуры рассказал сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана Тахир Шахбозов. Исторически азербайджанский и казахский народы объединяли не только дороги, торговые и экономические связи, уверен ученый. Духовное единство – общий язык, единая религия, история и схожая судьба являются главными факторами сближения.

С современными находками тюркской письменности (тюрк битиг) в Центральной Азии ознакомил собравшихся ведущий научный сотрудник Института востоковедения им. Р. Сулейменова кандидат филологических наук Напил Базылхан. Свой взгляд на возникновение и развитие тюркской письменности представили кандидаты филологических наук, профессор Национальной академии наук Кыргызстана Роза Конырбаева, доцент Кызылординского национального университета им. Коркыта-ата Шанжархан Бекмагамбетов, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института тюркологии Орынбай Бекжан, доцент Таразского государственного университета им. М. Дулати Рахима Иманалиева, доктор филологических наук, профессор академии «Кокше» Касиет Молгаждаров.



