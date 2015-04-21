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Посланники добра
Наталья РЫЖКОВА
Сюда тайказан доставили из Кызыл­орды. Там состоялась торжественная передача эстафеты посланцам Сарыарки – Увайсу Джанаеву и Деспине Касапиди, руководителям областных этнокультурных объединений "Вайнах" и "Понтос", депутату Жезказганского городского маслихата Бекзату Алтынбекову и исполняющей обязанности заведующей секретариатом АНК Карагандинской области Гульфайрус Рымбековой.

Обращаясь к участникам торжественного собрания, аким области Нурмухамбет Абдибеков отметил, что за годы своего существования Ассамблея народа Казахстана сыграла огромную роль в развитии межэтнических отношений, укреплении дружбы и взаимопонимания.

– И вполне закономерно, что нынешний юбилейный год указом Главы государства объявлен Годом Ассамблеи народа Казахстана. А вместе с ним начал свое шествие по регионам республики и тайказан, накапливая добрые дела.

Свой вклад в общую копилку внесли и жители Карагандинской области. Издана 100-томная библиотека "Сарыарқа кітапханасы", ставшая значительным событием в культурной жизни региона. Жители поселка Ботакара Бухаржырауского района, Караганды и Жезказгана стали обладателями благоустроенного жилья. В поселке Осакаровка и селе Актогай сданы в эксплуатацию современные физкультурно-оздоровительные комплексы, а в Приозерске распахнул двери детский сад "Балақай" на 200 мест. Два социально значимых объекта открыты в Балхаше – новый хлебозавод и семейная кофейня. Ежемесячно во всех городах и районах области проводится акция "Ардақты – Ардагерім" для оказания помощи в быту и хозяйстве участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Кроме того, в регионе под знаком Года Ассамблеи народа Казахстана будет введен ряд промышленных и социальных объектов.

Особо аким области остановился на той большой поддержке, которая была оказана жителям населенных пунктов, пострадавших от паводков. Добровольно вызвались оказать помощь представители общественности, этнокультурных объединений, религиозных конфессий, неправительственных организаций, бизнесмены, государственные служащие, члены областной Ассамблеи народа Казахстана. Завершив выступление, Нурмухамбет Абдибеков вложил в легендарную чашу шкатулку в виде книги с перечнем добрых дел.

– Я испытываю чувство гордости за то, что живу в славном и трудолюбивом городе Темиртау, который включен в маршрут патриотической эстафеты. Тайказан несет в себе мир, добро, благоденствие, – отметила Деспина Касапиди.

По словам и. о. заведующей секретариатом АНК Карагандинской области Гульфайрус Рымбековой, акция стала большим стимулом в повышении активности этнокультурных объединений. У всех имеются и осуществляются интересные планы, творческие проекты, которые способствуют развитию главной идеи ассамблеи – единству и согласию народа.

Завтра тайказан прибудет из Темиртау в Астану – главный пункт своего назначения.

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