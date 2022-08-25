Визит Папы Римского в Казахстан пройдет под девизом «Посланники мира и единства». Мессу понтифика смогут посетить все желающие.

Ватикан опубликовал логотип и девиз визита Папы Римского Франциска в Казахстан.

Согласно информации пресс-службы Святого Престола, визит, запланированный на 13–15 сентяб­ря, пройдет под девизом «Пос­ланники мира и единства» – «Бейбiтшiлiк пен бiрлiктiн елшiлерi». Его логотип выполнен в цветах флагов Казахстана и Ватикана.

«На логотипе изображен голубь с оливковой ветвью. Крылья представлены двумя соприкасаю­щимися руками, что символизирует крылья вестников мира и единства. Сердце внутри крыльев символизирует любовь – плод взаимопонимания, сотрудничества и диалога. Стилизованная оливковая ветвь представлена типичным казахским орнаментальным изображением. На заднем плане шаңырақ небесного цвета – элемент традиционного жилища казахского народа, юрты, и внутри – крест желтого цвета.

В логотипе использованы небесный и желтый цвета, повторяющие цвета флага Казахстана, а также сочетания желтого и белого – цветов на флаге Ватикана. Зеленый цвет ветви символизирует надежду.

Девиз визита на государственном казахском и имеющем в стране статус официального русском языках обрамляет изоб­ражение», – так описывается логотип в официальном сообщении.

Предыдущий визит понтифика в Казахстан имел место в 2001 году – тогда нашу страну посетил Папа Римский Иоанн Павел II. Девизом его визита стали слова «Да любите друг друга!».

В Нур-Султан Папа Франциск приезжает для того, чтобы принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Однако трехдневная прог­рамма его пребывания включает не только мероприятия в рамках форума. Запланированы встречи понтифика с Президентом Казахстана, представителями дипкорпуса и общественности, религиозными лидерами.

В день открытия VII съезда, 14 сентября, Папа Римский проведет Святую мессу под открытым небом, посетить которую будут иметь возможность все желающие. Месса пройдет на территории международного выставочного центра EXPO на площади перед павильоном Nur Alem.

Мероприятие бесплатное, участие в нем могут принять люди вне зависимости от религиозной принадлежности. Подробную памятку о том, как зарегистрироваться на мероприятие и как туда попасть, опубликовала Католическая информационная служба Центральной Азии на посвященном визиту Папы Франциска сайте papa2022.site.

Так, вне зависимости от мест проживания верующим католической церкви до 30 августа следует сообщить о своем желании принять участие в мессе настоятелю (священнику) своего или ближайшего прихода. Он внесет данные в список и объяс­нит правила участия. У каждого участника группы должен быть специальный билет (его можно будет получить у вашего священника) – только при его наличии можно будет попасть в специальный сектор для католиков.

Кроме того, с 1 сентября откроется онлайн-регистрация на сайте kassir.kz (мероприятие, повторяемся, бесплатное). По электронному билету гарантируется пропуск в сектор для гос­тей (количество сидячих мест ограничено и будет распределено после получения информации о паломниках из регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья).

Опубликован и список основных правил, которые необходимо соблюдать при посещении пуб­личного мероприятия с учас­тием Папы Римского.

В частности, на территорию проведения Святой мессы запрещен вход в нетрезвом виде, равно как и курение там. Также строго запрещено проносить спиртные напитки и продукты питания (в каждом секторе будет обеспечен доступ к питьевой воде), любого вида оружие и боеприпасы, колющие и режущие предметы, огнеопасные вещества, лазерные устройства. Есть и определенный дресс-код – никаких вызывающих и откровенных нарядов.

Католическая информационная служба Центральной Азии просит по возможности воздержаться от поездки к месту проведения мероприятия на личном автотранспорте. Для участников мессы будут организованы специальные бесплатные автобусы.

Кроме того, запрещены любые провокации, оскорбления, трансляция любых лозунгов (транспарантов), иные виды вызывающего поведения.