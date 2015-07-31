После гибели подростка на улице ограничена скорость – полиция Костаная
На улице в Костанае, где погиб 13-летний ребенок Алишер Саматов, полицейские ограничили скорость движения. Об этом рассказал начальник управления административной полиции ДВД Костанайской области Ердаулет Махмутов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД .
"31 июля на улице Маяковского установлен знак ограничения скорости до 50 км/час. Теперь лихачам, нарушившим установленные требования, грозит ответственность", – сказал он на заседании в областном акимате.
При этом одной из основных причин аварийности на дорогах Костанайской области полицейские считают низкую культуру поведения водителей и пешеходов, большая часть которых сознательно нарушает правила дорожного движения. В подтверждение своих слов начальник УАП ДВД привел статданные. Так, за 6 месяцев текущего года в области задержано более 1 500 водителей в алкогольном опьянении, по вине водителей совершено 233 ДТП, в которых погибли 44 человека. По вине пешеходов произошло 27 аварий, в результате которых погибли 8 человек.
Этого же мнения придерживается и первый заместитель начальника ДВД Костанайской области полковник полиции Атыгай Арыстанов. Граждане, отметил он, демонстрируют отсутствие культуры на дорогах. "Часто по утрам вижу, как молодые мамы с детьми перебегают проезжую часть в неустановленных местах, а некоторые водители напрочь игнорируют знаки пешеходных переходов и "зебры", – отметил Арыстанов.
Первый заместитель начальника ДВД призвал общественность сообща решать проблему безопасности на дорогах, так как это "задача каждого гражданина – соблюдать ПДД, а не только ждать карательных мер со стороны полиции".
Напомним, трагическое ДТП, в котором погиб 13-летний мальчик, произошло 25 июля на ул. Маяковского. Водитель, обвиняемый в совершении преступления, в момент аварии находился в алкогольном опьянении. В Интернет выложено видео за мгновение до случившегося, снятое на камеру видеорегистратора.