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​После контрольных прикидок
Юрий МАКАРОВ

Эту новость официальный сайт Федерации тяжелой атлетики Казахстана дополняет таким сообщением: «В рамках усиления антидопинговой дисциплины все спортсмены сдали тест на допинг, образцы которого будут отправлены на исследование в аккредитованную ВАДА лабораторию в городе Дрездене (Германия). Таким образом, приняты все меры, чтобы предотвратить участие недобросовестных спортсменов на Олимпиаде. В случае обнаружения допинга атлеты, их тренеры и ближайшее окружение будут подвергнуты дисквалификации».

Разными составами

Десятый этап многодневной велогонки «Тур де Франс» выиграл австралиец Майкл Мэтьюз, выступающий за команду Orika Greenedge. Лучшими в команде «Астана» были итальянцы Винченцо Нибали и Фабио Ару, занявшие соответственно 14-е и 34-е места. В генеральной классификации лидерство удерживает англичанин Крис Фрум из Team Sky, Фабио Ару занимает 13-ю строчку текущего протокола. А в командном зачете впереди американская BMC Racing, Astana Pro Team держится на четвертом месте.

Тем временем еще один состав «Астаны» стартовал в многодневной велогонке «Тур Польши». Там цвета нашей команды представляют казахстанцы Руслан Тлеубаев, Андрей Зейц и Бахтияр Кожатаев, итальянцы Дарио Катальдо, Эрос Капекки, Андреа Гвардини, Валерио Аньоли, а также Гатис Смукулис (Латвия). Первый этап выиграл Давиде Мартинелли (Италия, Etixx – Quick-Step). Финиширует «Тур Польши» 18 июля.

Опередили 23 команды

Дзюдоисты из 26 стран мира (спортс­мены до 21 года) приняли участие в розыгрыше юниорского Кубка Европы. Они были приглашены на татами венгерского городка Пакш, расположенного на берегу Дуная. В командном зачете успешнее всех выступили борцы России, завоевавшие 6 золотых медалей, 3 высшие награды получили представители Великобритании и 2 – казахстанские дзюдоисты, замкнувшие тройку лидеров.

В нашем составе особо отличились Канат Сеилхан из Атырауской (весовая категория до 55 кг) и Жаксыбек Жанибек из Кызылординской областей (60 кг). Кроме того, серебряными призерами турнира стали Мадияр Сембаев (73 кг) и Перизат Кадирбекова (78 кг). Но и это еще не все наши медалисты: на третью ступеньку пьедестала почета поднялись Абиба Абужакынова (48 кг), Айгерим Абилкадирова (57 кг), Бауыржын Жауынтаев (60 кг) и Жанар Кашкын (70 кг).

Пляжные баталии

Ведущие казахстанские мастера пляжного волейбола, увы, не смогли отобраться на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Может, в обозримом будущем в главных соревнованиях современности примут участие их земляки, успешно выступающие сейчас в многочисленных юношеских турнирах?

Как сообщила пресс-служба Федерации волейбола Казахстана, удачно наши бич-волейболисты сыграли в Великом Новгороде и затем в Пярну. В областном центре Российской Федерации золотые медали получили Дарья Коваль и Алина Карповникова, бронзовые – Елизавета Еропкина и Алина Раченко. В Эстонии у казахстанских спортсменок точно такие же титулы: первое место на международном фестивале пляжного волейбола заняли Акерке Шакен и Татьяна Никитина, третье – Амира Скак и Кристина Жук. 

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