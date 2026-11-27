Вы когда-нибудь замечали, какие цвета у осенних листьев? Да, мы все знаем – они желтые или красные. Но вы когда-нибудь замечали, что они не просто желтые или красные – это тривиальное описание их колора. Например, лист черемухи только на первый взгляд красный. А на самом деле это глубокий, теплый терракотовый цвет. Ни одна фабрика по производству красок не способна воссоздать этот цвет. Только природе дан такой дар.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Я когда-то это замечала. В глубоком детстве. И на днях вспомнила об этом. А напомнило мне о моих детских ощущениях распространившееся в Сети видео, в котором сотрудница городской коммунальной службы – милая женщина средних лет, подметая метлой улицу, вдруг остановилась, подняла лицо к небу и по-детски восторженно стала любоваться листьями, падающими с деревьев. А они, медленно планируя в воздухе разноцветными корабликами, деликатно приземлялись у ее ног.

Очевидно, у того случайного прохожего, что снял видео, эта картина тоже вызвала щемящие детские воспоминания. И он запечатлел женщину, остановившуюся, чтобы поймать мгновение – с Земли уходит осень...

А еще я вспомнила, что в детстве, когда меня спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту, отвечала: дворником. Чтобы осенью сгребать листья в огромные шуршащие горы. Зимой кидать снег большой лопатой, до румянца на щеках. Летом поливать палисадники из шланга, и чтобы в брызгах вспыхивала радуга. Взрослые смеялись, умилялись и говорили: «Вырастешь, передумаешь». Я выросла. И действительно передумала. И забыла, какого цвета могут быть осенние листья. А все потому, что – университет, работа, ответственность, дедлайны, совещания…

Это видео как будто вновь напомнило о моих детских мечтах, о моем умении в детстве быть, как сейчас модно говорить, в моменте, видеть оттенки красного, и о том, что желтый лист клена на самом деле не желтый, а рыжий. Жить в моменте – не мода из книжек по психологии. Эта женщина из видео была здесь и сейчас – не в телефоне, не в списке дел, не в мыслях о том, что скажет начальник. Ее работа – убирать мусор. Но осенние листья в этот момент перестали быть для нее мусором.

«После красно-желтых дней нач­нется и кончится зима», – поет в наушниках Цой. Порой я выражаю недовольство нашим резко континентальным климатом. Лютые зимы, жаркое лето, слякотная осень. Но в то же время каждый раз, со сменой сезонов, понимаю: какое же это счас­тье, когда есть и бураны, и ветра, и зной, и падающие листья. Если бы круглый год было лето или зима, я лично ощущала бы, что заперта в киношном павильоне, в котором всегда одно и то же.

Эта женщина с метлой в руке, в ярко-желтом жилете, наверное, никогда не читала книг про осознанность, про жизнь в моменте, про то, как научиться останавливать «мыслемешалку» в голове. Ей и не нужно. Сегодня у нее – последние дни осени и падающие листья. А завтра у нее будет снег. И она, я уверена, будет с тем же детским выражением лица смотреть в небо, и на ее ресницы будут падать снежинки.

Я не знаю, как ее зовут, какие у нее мечты и жизненные обстоятельства. Но мне хочется сказать ей спасибо. Теперь у меня есть маленькое правило. Выходя из офиса, я на минуту останавливаюсь. Слушаю, как шуршат листья. Выбираю самый рыжий и несу домой – в книгу, между страниц. Это отныне мой способ жить. И вам хочу сказать: выйдите сегодня на улицу. Посмотрите вверх. И вы увидите этот большой прекрасный мир.