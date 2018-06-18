После крушения поезда продолжаются восстановительные работы в Жамбылской области

На месте крушения пассажирского поезда в Жамбылской области продолжаются восстановительные работы, передает 24.kz.
В регион прибыла спецкомиссия, в которую вошли представители различных ведомств. Территория, где произошло крушение, все еще оцеплена. Проводятся следственные мероприятия.
Специалистам предстоит выяснить причины аварии на этом участке железной дороги. Искореженное полотно восстанавливают несколько ремонтных бригад, в их распоряжении спецтехника. Всего задействовано около 300 человек.
"Из пассажиров были все доставлены на станцию Чу, из них 200 человек остались на станции Чу. Остальные 480 человек у нас проследовали до станции Алматы-1. Второй поезд у нас активный. Сейчас мы видели, как прошел пассажирский поезд, грузовой поезд. Движение идет нормальным путем. В ближайшее время последствия схода будут устранены", – отметил вице-президент по развитию АО "Пассажирские перевозки" Данияр Нурмаганбетов.
В регион прибыла спецкомиссия, в которую вошли представители различных ведомств. Территория, где произошло крушение, все еще оцеплена. Проводятся следственные мероприятия.
Специалистам предстоит выяснить причины аварии на этом участке железной дороги. Искореженное полотно восстанавливают несколько ремонтных бригад, в их распоряжении спецтехника. Всего задействовано около 300 человек.
"Из пассажиров были все доставлены на станцию Чу, из них 200 человек остались на станции Чу. Остальные 480 человек у нас проследовали до станции Алматы-1. Второй поезд у нас активный. Сейчас мы видели, как прошел пассажирский поезд, грузовой поезд. Движение идет нормальным путем. В ближайшее время последствия схода будут устранены", – отметил вице-президент по развитию АО "Пассажирские перевозки" Данияр Нурмаганбетов.