​После легализации сдай декларацию

Данная работа ведется в соответствии с озвученным Главой государства Планом нации по реализации Пяти институциональных реформ. Оптимизация и упрощение работы таможенников и налоговиков предусматриваются разделом «Индустриализация и экономический рост».

По данным руководителя управления таможенного контроля ДГД региона Шынар Жакуповой, среднее время оформления деклараций по импорту в 2015 году составило 1 час 50 минут, по экспорту – 52 минуты. То есть установленные нормативно-правовыми актами по оказанию государственной услуги по таможенной очистке товаров сроки соблюдены. Всего было оформлено 32 338 деклараций на товары.

Между тем, как сообщил заместитель руководителя областного ДГД Жанибек Нуржанов, вступившим в силу законодательством определены новые правила по легализации имущества и денежных средств. К примеру, теперь деньги можно легализовать, показав их на банковских счетах. Причем без оплаты 10-процентного сбора. «Очищенные» средства можно будет спокойно использовать на свои нужды – вложить в дело, купить дом или просто потратить на себя любимого.

Второй способ легализации денежных средств, находящихся за рубежом или в наличном обороте, – обратиться с заявлением, не показывая их на банковских счетах. При этом уплачивается в бюджет 10-процентный сбор. В обоих случаях подается соответствую­щая декларация в органы государственных доходов.

– Существенно упрощены процедуры легализации имущества. Теперь для узаконения иму­щества, находящегося на территории Казахстана и оформленного должным образом, достаточно сдать в органы госдоходов соответствующую декларацию и сопутствующие докумен­ты, – сказал Ж. Нуржанов. – То же самое касается легализации имущества, находящегося за рубежом. То есть излишнее звено – комиссии при органах государственных доходов – упразднено.

Субъект легализации будет обращаться в комиссию при акиматах на местах только в отношении легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Казахстана и не оформленного ранее должным образом.

Спикер напомнил, что после завершения данной акции вся информация по зарубежным счетам по всему миру будет проверяться. Законом предполагается ужесточение наказания за сокрытие информации, а также обязательное декларирование имущества, находящегося за рубежом.

В связи с этим для синхронизации завершения акции по легализации и начала процесса всеобщего декларирования срок амнистии продлен до 31 декабря 2016 года.

К слову, любые сведения, связанные с легализацией имущества, являются налоговой и банковской тайной. Поэтому никто не имеет права распрост­ранять третьим лицам сведения о легализации, в частности, ни работники комиссий по легализации при акиматах, ни сотрудники органов государственных доходов, ни работники банков второго уровня и отделений Казпочты. За распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Кроме того, запрещено заводить уголовные дела или использовать в качестве доказательств по ним сам факт легализации имущества и денег. Также легализованное имущество не может быть конфис­ковано.

По состоянию на 22 января в комиссии при местных исполнительных органах поступило 1 244 заявления на легализацию имущества на 2 229 объектов недвижимости, находящихся на территории Республики Казахстан, на общую сумму 10 млрд 601 млн 145 тыс. тенге. Также поступило 2 заявления на долю участия в юридических лицах на сумму 19 млн 720 тыс. тенге, которые полностью легализованы.

В комиссию при налоговых органах поступило 3 заявления на легализацию имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан, в Российской Федерации, и ценных бумаг.

Подводя итоги работы за 2015 год, руководитель департамента госдоходов Атырауской области Мади Такиев сообщил, что в минувшем году сумма общих поступлений в госбюджет составила 587,3 млрд тенге, план перевыполнен на 38 млрд тенге.

На значительный рост поступлений повлиял ряд факторов, в частности увеличение положительной курсовой разницы, объемов работ и, как следствие, увеличение в суммарном выражении доходов по подрядным компаниям ТОО «ТШО» и филиала NCOCN.B., с которыми заключены договоры услуг в долларах.

В целом проводимая департаментом работа позволяет максимально реализовать поставленную Главой государства задачу по модернизации экономики и обеспечению экономического роста.