​После легализации сдай декларацию

Свежий выпуск
410
Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ

Данная работа ведется в соответствии с озвученным Главой государства Планом нации по реализации Пяти институциональных реформ. Оптимизация и упрощение работы таможенников и налоговиков предусматриваются разделом «Индустриализация и экономический рост».

По данным руководителя управления таможенного контроля ДГД региона Шынар Жакуповой, среднее время оформления деклараций по импорту в 2015 году составило 1 час 50 минут, по экспорту – 52 минуты. То есть установленные нормативно-правовыми актами по оказанию государственной услуги по таможенной очистке товаров сроки соблюдены. Всего было оформлено 32 338 деклараций на товары.

Между тем, как сообщил заместитель руководителя областного ДГД Жанибек Нуржанов, вступившим в силу законодательством определены новые правила по легализации имущества и денежных средств. К примеру, теперь деньги можно легализовать, показав их на банковских счетах. Причем без оплаты 10-процентного сбора. «Очищенные» средства можно будет спокойно использовать на свои нужды – вложить в дело, купить дом или просто потратить на себя любимого.

Второй способ легализации денежных средств, находящихся за рубежом или в наличном обороте, – обратиться с заявлением, не показывая их на банковских счетах. При этом уплачивается в бюджет 10-процентный сбор. В обоих случаях подается соответствую­щая декларация в органы государственных доходов.

– Существенно упрощены процедуры легализации имущества. Теперь для узаконения иму­щества, находящегося на территории Казахстана и оформленного должным образом, достаточно сдать в органы госдоходов соответствующую декларацию и сопутствующие докумен­ты, – сказал Ж. Нуржанов. – То же самое касается легализации имущества, находящегося за рубежом. То есть излишнее звено – комиссии при органах государственных доходов – упразднено.

Субъект легализации будет обращаться в комиссию при акиматах на местах только в отношении легализации недвижимого имущества, находящегося на территории Казахстана и не оформленного ранее должным образом.

Спикер напомнил, что после завершения данной акции вся информация по зарубежным счетам по всему миру будет проверяться. Законом предполагается ужесточение наказания за сокрытие информации, а также обязательное декларирование имущества, находящегося за рубежом.

В связи с этим для синхронизации завершения акции по легализации и начала процесса всеобщего декларирования срок амнистии продлен до 31 декабря 2016 года.

К слову, любые сведения, связанные с легализацией имущества, являются налоговой и банковской тайной. Поэтому никто не имеет права распрост­ранять третьим лицам сведения о легализации, в частности, ни работники комиссий по легализации при акиматах, ни сотрудники органов государственных доходов, ни работники банков второго уровня и отделений Казпочты. За распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Кроме того, запрещено заводить уголовные дела или использовать в качестве доказательств по ним сам факт легализации имущества и денег. Также легализованное имущество не может быть конфис­ковано.

По состоянию на 22 января в комиссии при местных исполнительных органах поступило 1 244 заявления на легализацию имущества на 2 229 объектов недвижимости, находящихся на территории Республики Казахстан, на общую сумму 10 млрд 601 млн 145 тыс. тенге. Также поступило 2 заявления на долю участия в юридических лицах на сумму 19 млн 720 тыс. тенге, которые полностью легализованы.

В комиссию при налоговых органах поступило 3 заявления на легализацию имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан, в Российской Федерации, и ценных бумаг.

Подводя итоги работы за 2015 год, руководитель департамента госдоходов Атырауской области Мади Такиев сообщил, что в минувшем году сумма общих поступлений в госбюджет составила 587,3 млрд тенге, план перевыполнен на 38 млрд тенге.

На значительный рост поступлений повлиял ряд факторов, в частности увеличение положительной курсовой разницы, объемов работ и, как следствие, увеличение в суммарном выражении доходов по подрядным компаниям ТОО «ТШО» и филиала NCOCN.B., с которыми заключены договоры услуг в долларах.

В целом проводимая департаментом работа позволяет максимально реализовать поставленную Главой государства задачу по модернизации экономики и обеспечению экономического роста.

Популярное

Все
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
В Казахстане при взаимодействии госорганов, бизнеса и общественности необходимо реформировать систему расширенных обязательств производителей (РОП), считают участники рынка
Махтумкули и казахская литература
Закон к браконьерам суров. Но прежде нарушителей надо задержать. А кто будет их задерживать, если материально-техническая база природоохранных служб оставляет желать лучшего?
В Алматинской области нарастает угроза масштабного весеннего половодья
С начала года в республике выявлено свыше 400 преступлений, связанных с наркотиками
В Восточном Казахстане накануне паводка волонтеры помогают убирать снег
Свыше тысячи лиц, стоявших в очереди на жилье незаконно, выявлено в ходе антикоррупционного мониторинга
Труп в багажнике авто: погибшей оказалась сотрудница акимата Актюбинской области
В Минобороны РК прокомментировали информацию из соцсетей о поставках военной техники в Украину
Без неоправданных рисков
Цвет телефона выдал преступника полицейским Караганды
Здесь учат летать
С наркотиками и оружием задержали водителя Gelandewagen в Шымкенте
Крепкие телом и духом
Всем миром
Батальные сцены минувших лет...
Сохранить сокровище предков
Путешествуя по стране
Скажи наркотикам «Нет!»
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Водитель проехал по аллее перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи (видео)
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Всем миром
Крепкие телом и духом
Без неоправданных рисков
Батальные сцены минувших лет...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]