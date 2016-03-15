​После новоселья – свадьба

Среди счастливых новоселов – 60 очередников, получивших ключи от арендного жилья, а также вкладчики Жилстройсбербанка.

Для выпускников детского дома-интерната этот день – особый, ведь теперь у них есть собственная крыша над головой, очаг, тепло которого согреет в любых жизненных ситуациях. Наверное, поэтому 20-летний Юрий Есырев, получая ключи от новенькой квартиры из рук акима Атырауской области Бактыкожи Измухамбетова, никак не мог сдержать волнения.

– Спасибо огромное за то, что не забываете нас! – сказал юноша. – Я до сих пор не верю своему счастью! Неужели мечты о собственной квартире стали реальностью? Теперь у меня грандиозные планы на жизнь. Начну обустраивать жилье, а дальше – создам семью, буду трудиться на благо страны.

Как сообщил глава регио­на, в 2016 году в Атырау запланировано построить и сдать в эксплуатацию еще 1 131 квартиру в 32 домах. В скором времени крышу над головой обретут и молодые семьи, которые получат 120 квартир по программе «Жас Отау».

К слову, месяцем ранее в микрорайоне «Нурсая» были сданы в эксплуатацию 11 жилых домов, в которых насчитывается 555 квартир. Здесь аренд­ные квартиры получили очередники, в числе которых дети-сироты, представители социально уязвимых слоев населения, работники бюджетных организаций. Остальные 450 квартир выданы атыраусцам по линии Жилстройсбербанка.