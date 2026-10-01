После огня – новая жизнь

В своем выступлении на августовской конференции Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что мы – нация победителей, готовых к преодолению всех труднос­тей и угроз, уверенно смотрящих только вперед. Доказательство этим словам – ежедневная работа сотрудников природного резервата «Семей орманы».

Там, где в 2023-м бушевал пожар, в небо тянутся хрупкие трехлетние сосны. Лесничие бросили вызов стихии, превратившей десятую часть реликтового бора в мертвую зону. Три года назад огонь уничтожил 63 тыс. га уникального ленточного бора – площадь, сопоставимую с Алматы, и казалось, что вековая экосистема потеряна безвозвратно. Миллионы деревьев, формировавшихся столетиями, превратились в обуг­ленные скелеты. Но уже через год сотрудники «Семей орманы» приступили к масштабной работе по возрождению, и за три года на выжженной территории появилось более полумиллиона саженцев сосны.

Посадил саженец и жди – это не про восстановление леса. Здесь есть несколько этапов. Первый – очистка от горельника. Обугленные стволы пилят, перерабатывают, убирают ветки и остатки гари. После этого в обезвреженную землю помещают молодые сеянцы, возраст которых не превышает трех лет. Но прежде чем топор коснется дерева, специалисты проводят настоящую инвентаризацию – отвод и таксацию, ведь нужно точно посчитать, сколько стволов пойдет на дрова, а сколько – на доски.

Госинспекторы ежедневно выходят на деляны с топором и специальной линейкой – мерной вилкой. Каждый ствол замеряется на уровне груди. Тоньше 8 см – на дрова. Более крупные, но кривые и сучковатые – туда же. Прямые и толстые – на пиломатериал. Маркировка разными насечками ведется скрупулезно.

Деревья с живыми ветками и ожогом менее 70% получают второй шанс. Их окольцовывают и помечают краской – эти сосны должны дать семена и помочь лесу восстановиться естественным путем. На одной деляне в 25 га насчитывается от 300 до 500 таких «зеленок» – все тщательно фиксируются в технологической карте лесосеки.

Подсчет сгоревших деревьев – занятие не одного дня. Раньше на это ушли бы десятилетия, но с 2023 года правила изменились: учет ведется как по делянам, так и поквартально, а объемы определяются по факту рубки – спилил, отсортировал. Это ускоряет процесс и делает его прозрачнее.

Сегодня в лесном резервате «Семей орманы» – 145 бригад, занятых вырубкой горельника. Девять из них работают через аукцион, 133 – заготавливают пиломатериал от резервата, а четыре инвестора закупают круг­ляк и отправляют его на переработку. По предварительным подсчетам, сгоревший бор – это около 6 млн кубометров готового лесоматериала.

Ленточные пилорамы установлены в трех филиалах резервата. Из горельника получают обрезные и необрезные доски третьего сорта – верховой и низовой пожар автоматически снижают качество древесины. Кубический метр обрезной доски стоит 45 тыс. тенге.

Спешка объясняется не только коммерцией. В лесу с прошлого года работает беспощадный «конкурент» – короед. Обугленная кора привлекает миллиарды насекомых. Они прогрызают туннели в стволах, и качество древесины падает с каждым днем. Специалисты утверждают, что горельник может простоять еще пару лет, затем он превратится в труху и пойдет только на дрова. Поэтому лесники работают без выходных с января, стараясь вывезти максимум ценного материала.

Восстановление леса – приоритет Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов. Пожар затронул три филиала – Семипалатинский, Новошульбинский и Бородулихинский. В 2024 году на 50 га высадили 40 587 сеянцев. Сегодня эта цифра выросла до 300 га и 508 513 саженцев.

Каждый день работники Жерновского лесничества под руководством Павла Грицишина спасают бор от насекомых и занимаются лесовосстановлением. Павел Васильевич возглавил лес­ничество в 2013-м, сразу после окончания профильного колледжа, и бессменно руководит коллективом, отвечая за охрану, защиту леса и контроль всех видов работ на вверенной территории. Интерес к природе у него не случаен. С детства он проводил время в лесу, а его дед, в прошлом лесник, привил ему любовь к этому делу. По словам Павла Васильевича, он не представляет себя в другой профессии и ни дня не работал вне лесного хозяйства.

Большое внимание в лесничестве уделяется профилактической работе с населением и отдыхающими. Регулярно проводятся беседы, распространяются листовки, весной особое внимание уделяется контролируемым отжигам сухой травы и двухкратному уходу за минерализованными полосами. Нынешний летний сезон в Жерновском лесничестве прошел без серьезных происшест­вий. Было зафиксировано два возгорания, причина которых грозовые разряды. Оба оперативно локализованы силами работников, ущерб лесу не нанесен.

Лесничество полностью укомп­лектовано необходимым оборудованием: это рации, две пожарные машины на базе КамАЗа, малый пожарный комплекс, а также тракторы МТЗ.

Павел Васильевич подчеркивает, что лес восстанавливается. Уже сейчас на территории заметно увеличение численности диких животных. Впереди у лесничества большая задача по полному восстановлению лесного фонда.

– За тысячелетия лес не раз выгорал и восстанавливался, просто нужно приложить усилия, и мы справляемся, – уверен Павел

Васильевич.

Помогают и зарубежные коллеги. Заключен меморандум с корейскими специалистами. На территории резервата строится лесопильная станция, а иностранные лесники экспериментируют с методами выращивания сосны. Блочная посадка, корейская технология и новые подходы к поливу молодняка – все это должно сделать реликтовый бор устойчивым к новым вызовам.

Полмиллиона саженцев уже принялись, а у лесничества впереди годы кропотливой работы, чтобы на выжженной земле снова зашумели вековые сосны.