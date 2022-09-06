После перепалки с незнакомцем жителя Кентау нашли мертвым на стройке

Убийство оперативно раскрыли полицейские в городе Кентау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

5 сентября около 21:00 часов в отдел полиции Кентау поступило сообщение о том, что на площадке одного из недостроенных объектов обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские установили личность потерпевшего, которым оказался житель Кентау.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 уголовной статьи «Убийство».

Для раскрытия тяжкого преступления в ДП Туркестанской области создали специальную следственно-оперативную группу.

«Полицейские осуществили комплекс неотложных мероприятий, направленных на оперативное задержание подозреваемого. В том числе провели подворный обход, опросили возможных очевидцев, тщательно изучили место преступления, маршрут передвижения потерпевшего и камеры видеонаблюдения, установленные на близлежащих улицах. Также во все подразделения полиции стражи порядка направили ориентировку с приметами подозреваемого», – рассказали в ведомстве.

В результате скрупулёзно проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники спустя сутки задержали подозреваемого в Алматы. Им оказался житель Кентау, ранее судимый за грабеж. Мужчину доставили в отдел полиции.

«Выяснилось, что возле одного из магазинов двое молодых людей столкнулись у двери, и между ними возникла словесная перепалка. Спустя время потерпевший вернулся к магазину на автомашине Rаnge Rover, чтобы решить вопрос с подозреваемым. Затем конфликт переместился на территорию недостроенного объекта, где ссора переросла в драку, в результате которой подозреваемый ударил ножом потерпевшего и скрылся с места преступления», – раскрыли подробности преступления в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. В качестве вещественных доказательств изъят нож. Подозреваемый арестован.