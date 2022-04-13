В Алматы из-под лавины извлечен турист без признаков жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

"Спасатели нашли второго человека – без признаков жизни. Личность не установлена. На месте ожидается следственная группа", – говорится в информации.

Заместитель начальника ДЧС полковник Ерлан Алибеков сообщил, что на склоне было 6 человек, что спровоцировало сход лавины. Все являются гражданами Франции. Четыре человека не пострадали, а один, который был извлечен из-под лавины ранее, получил травму плеча и бедра.

В департаменте напомнили, что 13 апреля в 15:25 поступила информация о том, что спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего. Он был в сознании.

В поисково-спасательных работах были задействованы: 31 человек, 8 единиц техники, вертолет службы спасения и 1 дрон.